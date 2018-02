Nordfyn: I øjeblikket står grundvandet så højt, at det er et alvorligt og dyrt problem for de danske landmænd, der ikke kan komme i gang med markarbejdet. De afgrøder, der allerede er kommet i jorden, vil typisk også ende med at give mindre udbytte på grund af det høje grundvand. Men de store mængder vand øger også risikoen for udvaskning af sprøjtemidler og bakterieforurening af grundvandet.

Flere steder er områder med boringer næsten ved at svømme over.

- Man kan sige, at når grundvandet står helt oppe i jordoverfladen, er der en noget større risiko for forureninger med coliforme bakterier. Bakterierne findes overalt i overfladen. Det kan for eksempel komme fra snegle, men når vandet står højt, øges risikoen for, at bakterierne kan trænge ned via utætheder, fortæller Walter Brüsch, der er geologisk seniorrådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening.

Han forklarer, at de forskellige jordlag virker som et filter, men hvis bare en lille privat boring eller en gammel brønd på en landbrugsejendom er utæt, kan det give bakterierne direkte adgang til grundvandet, når vandet står så højt, som det gør i øjeblikket.

- Bakterierne burde ikke kunne overleve, men i det kolde grundvand kan de godt klare sig et stykke tid, siger Walter Brüsch.