Indsigt

Hvordan ser du den udvikling, Odense og Fyn er inde i med Facebook-byggeri, robotteknologi, drone-virksomhed og Odenses omdannelse fra stor by til storby?

- Når jeg går rundt i Odense, ser jeg mange turister, fordi de elsker H.C. Andersen. Hvad H.C. Andersen var god til var at fortælle historier. Problemet er bare, at man kun kan fortælle hans historier et vis antal gange, fordi han ikke er her mere. Det, byen skal gøre, er at fortælle hans historier også i fremtiden. Odense og borgmesteren har det mod, der skal til at forandre og forny byen for fremtiden, så historierne også holder. Nok er omdannelsen en lille smule smertefuld for byens borgere, men samtidig kan de se mulighederne i de forandringer, der sker nu og i de kommende år.

Peter Fisk Peter Fisk har 300 rejsedage om året, og er den ene dag i Odense, den næste i Dubai, den tredje i Sao Paulo.Når han ikke er på farten, bor han med sin familie i nærheden af London, hvor han har to teenagepiger.



Han er bestseller-forfatter til flere bøger om marketing, den mest kendte nok bogen "Gamechangers". Desuden også en bog om iværksætteren Richard Branson, der står bag Virgin.



Peter Fisk leder European Business Forums Thinkers50-arrangement den 26. og 27. september i Odeon i Odense.



Han har været i Odense adskillige gange og kender efterhånden en del til byen, erhvervs- og kulturlivet.

Hvordan ses det?

- Der kommer nye fortove, nye kulturelle arrangementer, og der kommer folk udefra til byen for at investere som f.eks. Facebook, der giver nye arbejdspladser. Det er de positive gevinster.

Hvorfor skal de overhovedet komme til Odense, som ligger midt i Danmark og langt væk fra nærmeste store lufthavn?

- På sin vis kan man i dag bo hvor som helst i verden og drive en virksomhed eller forretning. Du kan bo i Shanghai, Toronto, Buenos Aires eller Odense. Spørgsmålet er derfor ikke, hvor du bor set fra et forretningsmæssigt syn, men ud fra børn, livsstil og fritidsmuligheder, fordi du kan have et godt liv her. Det, Odense gør nu, er at etablere en fantastisk infrastruktur for borgerne både arbejds-, studie- og boligmæssigt. Så selv om der ikke er en international lufthavn lige i nærheden kan du både arbejde og bo godt i Odense.

Hvad skal Odense og Fyn så konkurrere på?

- I Europa handler det ikke længere om at producere ting, men at have ideerne til at producere bedre. I en verden, hvor Indien og Kina kan producere en god kvalitet til en langt lavere pris og færre omkostninger, er fremtiden for Europa og det vestlige verden ikke bare at producere ting. Det handler om at udtænke, designe og udvikle produkter ved at kombinere viden på universiteterne med ny software, designudvikling og innovation. Ved at kombinere de ting med en god livsstil, som især henvender sig til unge mennesker i dag, vil Odense være et oplagt sted. Her får man det bedste af det hele.

Hvad ser du som den vigtigste ting af det, der sker lige nu på Fyn?

- Det er en kombination af det hele, og det vigtigste er at have tillid til at gøre det. Forandringerne i Odenses midtby er en kæmpe udfordring, og mange byråd og mange borgmestre ville for længst have sagt stop af frygt for ikke at blive genvalgt. Alting forandres, masser af problemer, masser af omlægninger, og alt for mange mennesker bliver vrede. Derfor skal man have mod. Der er masser af steder i verden, hvor man kan udvikle robotter, teste droner og helbrede patienter på et stort moderne sygehus, men at have modet til at samle de ting og samtidig forandre byen til et bedre sted, hvor folk både vil bo og arbejde, kræver mod. Når man dertil kombinerer det med kunst, kultur og kreativitet blandt andet inspireret af H.C. Andersen, giver det en synergieffekt.

Hvorfor har Thinkers50 valgt Odense?

- Hele ideen om at kombinere et bedre privatliv og bedre arbejdsliv er vigtig og en udfordring. Vi bygger gode boliger, sikrer gode uddannelsesmuligheder for vores børn, gode sygehuse og en masse kulturelle arrangementer. At sikre arbejdspladser og få nye til handler ikke kun om teknologi. Teknologi kan kopieres. Derfor handler det om at kombinere teknologi med nye ideer, og det er derfor, Thinkers50 er her. Vi valgte Odense, fordi her er viden, erfaring, ideer, intellektuel kapacitet og mod, og derfor tænker Odense smartere.