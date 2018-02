Musical

Børnehaveklasselærer Tina Tofting fortæller, at det vigtigste for hende er den pædagogiske proces, hvor børnene øver sig i at samarbejde. Hun kan tydeligt mærke forskel på sin klasse før og efter Musicalion. Når scenetæppet er gået ned for sidste gang, har hendes elever fået større selvtillid, og de er blevet bedre til at tage hensyn til hinanden og lytte til fælles beskeder.

Forestillingen spilles onsdag den 7. og torsdag den 8. februar klokken 10 og 18 begge dage. /EXP