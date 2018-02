Den daglige kunstneriske leder for Assens Sangkraftcenter, Finn Pedersen, gør her status efter centrets fem første leveår i Assens. Den store drøm er at gøre Assens til en sangkommune.

Hvordan er det gået for Sangkraftcenterets mål og mission?

- Det er gået utroligt godt. Uden at jeg skal lyde alt for lalleglad. Vores projekt Musik i Børnehøjde har været rundt på næsten alle skoler, og vi kan mærke nu, at der kommer bedre børn med bredere musikalsk ballast, når vi møder dem senere hen. Musikskolen fortæller også, at der er kommet et trygt samarbejdsklima mellem musiklærerne i grundskolen og musikskolens lærere. Det er en af de bedste effekter, at grundskolen og musikskolen er blevet samtænkt på børnenes vegne.

“ Vi drømmer også om at styrke fødekæden, så vi vil se at flere børn vokser op og vil synge i kor Finn Pedersen, kunstnerisk leder af Assens Sangkraftcenter

Hvordan med samarbejdet?

- Der har været centre (Sangkraftcentre i andre kommuner red.), der ikke vidste, om de ville eksistere efter fondens (Det Obelske Fond red.) bevilling hørte op. Men vi har hele tiden mærket, at Assens Kommune ville støtte efter tabet af fonden. Vi har også en musikskole i byen, der ser os som en ny aktør og styrke. Man kunne forestille sig, at den så os som en konkurrent, men vi er i fællesskab gået ind og har sat fokus på indskolingen, fordi vi har en fælles interesse i at styrke børnenes lyst til at synge. Det sikrer jo også deres elevgrundlag.

Hvad er der sket de seneste fem år?

- En sjov ting var, at en sammenslutning af syv bilforhandlere fra Vestfyn støttede med i alt 210.000 kroner. Det er en fantastisk historie, at en erhvervssammenslutning så visionært gik ind og støttede et sangprojekt. De gjorde det for at gøre noget for børns åndelige grundlag, og også fordi hvis ikke der findes mange tilbud til børn og unge, så dør de små samfund langsomt.