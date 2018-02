Det er kommunen, der kommer til at betale, når familiefonden Det Obelske Fonds bevillig til Assens Sangkraftcenter stopper til juni.

Assens: Assens Kommune støtter sangen. Og fra efteråret kommer kommunen til i endnu højere grad at støtte skønsangsprojektet, Assens Sangkraftcenter, når projektet, der arbejder for at udbrede sangglæden i kommunen, primært kommer til at leve af kommunale kroner. Indtil nu har Assens Sangkraftcenters indtægtskilde været lige dele støttekroner fra familiefonden Det Obelske Fond og Assens Kommune. Men fra juni 2018 udfases fondens seksårige opstartsbevilling, og Assens Kommune har derfor valgt at gå ind og overtage fondens andel. Assens Sangkraftcenter Assens Sangkraftcenter er en selvejende institution, hvis selverklærede mission er at udbrede sangen i Assens Kommune.



Centret blev etableret i 2012 omkring sangmiljøet ved Syngedrengene ved Vor Frue Kirke og er en del af det nationale samarbejde SyngDanmark, der har 10 sangkraftcentre rundt om i Danmark.



Assens Sangkraftcenter har en bestyrelse og en daglig ledelse.



Fra 2012 - 2018 modtog centret lige dele støttekroner fra Det Obelske Familiefond og Assens Kommune. Fra efteråret 2018 hører fondsmidlerne op, og Assens Kommune overtager den primære financiering. - Det var Sangens Hus (i Herning red.), der stod for projektet i starten og for at søge pengene, der skulle bruges til at banke dørene ind hos kommunerne, siger Finn Pedersen, daglig kunstnerisk leder af Assens Sangkraftcenter. - Og det har vi fået. Det er fantastisk flot, en kæmpe cadeau til Assens Kommune for at den fortsat statser på en sangvision, siger manden, der til daglig også arbejder som organist ved Vor Frue Kirke.

Bobleøkonomi

Sangkraftcentret har siden 2012 årligt fået 180.000 - 230.000 kroner fra fonden til drift og projektudvikling. Derudover har Assens Kommune to gange givet det en treårig bevillig i samme størrelse. Penge, der fra 2015 var øremærket projektet Musik i Børnehøjde, et sangprojekt i børnehaver og indskolingen. Men når fondens driftsstøtte ophører, skal Sangkraftcentret ikke pakke sammen. Kommunen giver fra 2019 et tilskud næsten svarende til fondens, fremgår det af budget 2018 - 2021. Gør det en forskel for jer? - Fondspenge er bobleøkonomi, der kan forsvinde lige så hurtigt. Vi har brugt pengene de seks år på at blive forankret lokalt, nu er der også sikret et langsigtet virke for os, siger Finn Pedersen. Sangkraftcentret må dog leve med lidt færre midler fremover. - Vi kommer til at ligge lidt lavere i 2018, men det har vi disponeret efter, så vi går ikke konkurs lige nu.

Armslængdeprincippet

Men selvom organisationen nu er kommet på den kommunale finanslov, så overholdes armslængdeprincippet stadig. - Nu da Assens Kommune er jeres primære indtægtskilde, skal den så bestemme, hvilke projekter I satser på? - Det har kommunen ikke givet udtryk for, at den ønsker. Vi tilbød faktisk en plads i bestyrelsen, men den frasagde den sig, siger Finn Pedersen, der er taknemmelig for kommunens støtte. For den er nødvendig. - Jeg tror ikke, at et projekt af denne type overlever, hvis ikke kommunen finansierer. Vores opgave er så at levere resultater, der gør det dét værd, siger han. Assens Kommune finansierer Assens Sangkraftcenters driftsudgifter, men centret vil fortsat også søge andre fonde til projekter.

God forretning