En af opgaverne bliver at inspirere til netværk og skabe synlighed omkring alle de mange professionelle og frivillige kulturaktiviteter på Langeland og Strynø. Samrådet bliver desuden et rådgivende organ og samarbejdspartner for kommunen inden for hele det kulturelle område.

Det bliver rigtig spændende at komme i gang med det nye kulturelle samråd, som er sammensat af en kæmpe palet af kompetencer og en stor lyst til at tage fat på de mange opgaver. Formand Lise Munk

Kulturelt Samråd blev dannet på et stiftende, offentligt møde tirsdag den 30. januar i Ørstedpavillonen. Det langelandske kulturelle samråd skal være et forum, som kan anvendes til dialog, debat og udvikling på det kulturelle område.

Langeland: Først fik Langeland en kulturpolitik, og nu har kommunen også fået et Kulturelt Samråd, som skal være med til at løfte kulturen i kommunen.

På mødet valgtes Tilde Carlsen, Anne Marie Thomsen, Trine Hald Jensen, Trille Brink Westergaard, Sussie Thyssen og Lise Munk. Det 11 mand store samråd består desuden af 5 fødte medlemmer: En repræsentant fra Langelands Museum, Peer Henrik Hansen, Skjold Christensen fra de langelandske arkiver, Jens Winther fra Langelands Musikskole, Anni Bagge Jensen fra Langeland Bibliotek og Jan Ole Jakobsen fra Uddannelses- Social- og Kulturudvalget.

Efterfølgende konstituerede det nye samråd sig med Lise Munk som formand og bibliotekschef Anni Bagge Jensen som næstformand.

- Jeg glæder mig over, at kulturen er kommet i fokus på Langeland. Det bliver rigtig spændende at komme i gang med det nye kulturelle samråd, som er sammensat af en kæmpe palet af kompetencer og en stor lyst til at tage fat på de mange opgaver, udtaler den nye formand, Lise Munk, i en pressemeddelelse.

- Den gode stemning, der var under hele mødet og valget, blev ikke mindre af, at Kulturelt Samråd viser sig at dække hele kommunen fra Lejbølle i nord til Nordenbro i syd og ikke mindst Strynø i den repræsentation, der blev i samrådet. Ligeledes var det meget opløftende at iagttage de mange nyligt tilflyttede, der var til stede, hvoraf flere stillede op og blev valgt ind, tilføjer Anni Bagge Jensen. /BSH