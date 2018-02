Selv om Alice Cooper fylder 70 år søndag den 4. februar, bliver makeuppen siddende på og kvælerslangerne hængende om halsen.

Alice Cooper - med det borgerlige navn Vincent Furnier - er ophavsmand til en helt særlig genre inden for heavy rock - den såkaldte "shock rock".

Denne kombination af højenergisk rock og en dramatisk sceneoptræden var ikke set, før Cooper begyndte at iklæde sig læder og sno de levende dræberslanger om halsen på scenen i de tidlige 1970'ere.

De skøre påfund med guillotiner og en elektrisk stol på scenen skabte et spektakulært sceneshow med dertilhørende forargelse i nogle kredse. Alice Cooper fordærvede ungdommen lød det, men de solide hits og skøre påfund gav også rockpioneren millioner af lyttere verden over.

Han albumdebuterede i 1968 med "Pretties for You", men det var især 1972-pladen "School's Out", der cementerede hans stjernestatus.

Af hans samtidige inspirationskilder nævner Cooper selv navne som The Yardbirds og The Who, hvor medlemmerne heller ikke lå på den lade side på en scene.

The Who gjorde for eksempel en dyd ud af at smadre udstyret som punktum på en koncert.

For at konkurrere med dem vidste Cooper godt, at det krævede lidt ekstra teater og "en smule Dracula", som Cooper siden har forklaret.

Alice Cooper var oprindeligt et bandnavn og et alterego, hvor Vincent Furnier optrådte med sin karakteristiske horror-makeup, men fra at have været et bandnavn tog Furnier siden navnet til sig som sit eget.

Han udgav sit seneste album i 2017, "Paranormal", og der bliver stadig turneret på liv og sjæl.

Alice Cooper har tidligere insisteret på at blive ved, så længe Rolling Stones-frontmanden Mick Jagger også holder sig i gang.

- Mick Jagger er seks år ældre end mig, så når han går på pension, har jeg stadig seks år endnu. Han skal ikke have lov at slå mig med hensyn til holdbarhed, har Cooper tidligere sagt til ABC Australia.

Cooper har været gift med Sheryl Goddard siden 1976, og ifølge rocklegenden selv har der trods mange fristelser ikke været andre kvinder i hans liv.

Sammen har parret tre voksne børn. (Ritzau)