Jeg var egentlig i gang med en historie om hjælpsomme grupper på Facebook, da jeg faldt over en mail fra redaktøren af dette magasin. Denne uges leder lå hos mig. Tjek. Den skriver jeg. Når jeg lige har besvaret mailen ovenover. En pressemeddelelse om en kyndelmissefest i Odense. Vi har allerede lavet historien, så jeg svarer mailen. Med den tilføjelse at jeg husker at takke modtageren for et møde, vi havde sidste uge. Apropos! Jeg har fuldstændig glemt at konfirmere et andet møde. Det gør jeg lige ...

Hvem siger, at mænd ikke kan multitaske? Helt seriøst, hvem siger det - jeg har aldrig rigtigt set det dokumenteret, at mænd er dårligere end kvinder. Men okay, jeg er dårlig til det - og dårlig til at organisere. Der er for mange ting, der tager min opmærksomhed, og jeg synes ellers, jeg forsøger med alt. Senest har jeg købt en fysisk kalender med papir-sider. Det er smart. I den kalender står der blandt andet, at jeg skal huske at konfirmere det møde, jeg lige er kommet i tanke om. Der står også, at jeg skal skrive denne klumme. Og gæt, hvor den kalender ligger lige nu? Derhjemme.

Jeg har også downloadet en app. Todoist, mener jeg den hedder. Jeg er ikke sikker, for jeg bruger den ikke så meget. Eller det vil sige, at det gør jeg, men jeg misbruger den. Jeg skriver ting ind i den, jeg skal huske, men fordi jeg ikke magter alle de notifikationer, min telefon kan præstere, hvis den får lov, har jeg kvalt den funktion. Så alle mine to-do-lister ligger fint på min telefon, der er bare ingen, der læser dem.

Ha! Der er en sjov hund på Instagram, finder jeg ud af, da jeg skal tjekke, hvad føromtalte app hedder, men i stedet for har åbnet mit yndlings-sociale-medie. Gad vide, hvor lang tid jeg egentlig har brugt på Instagram. Eller Facebook. Grusomt. Tænk, hvis jeg havde brugt timerne på være produktiv. GETTING THINGS DONE!!

En måde at være produktiv og komme uden om mit åbenlyse problem er tilsyneladende netop det. Getting Things Done - forkortet GTD. Det er en teknik, der skrives bøger om, finder jeg ud af, da jeg bladrer lagret af historier til denne udgivelse igennem:

"Vi skal holde op med at bruge hjernen som system. Hjernen er til for at få idéer, ikke for at opbevare dem".

Sådan siger Lars Rothschild Henriksen, der er direktør for GTD i Danmark, i interviewet med kollega Trine Grauholm. Det er vildt interessant, og i stedet for at genfortælle hovedpunkterne kan du lige så godt selv læse interviewet lidt længere fremme i magasinet. Jeg vil hvert fald skrive en leder om det. Nu er jeg klar.

"Jeg var egentlig i gang med en historier om hjælpsomme grupper på Facebook" ... vent, jeg mangler kaffe.