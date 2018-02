Hjernen er et dårligt lager, der kun har plads til ganske få ting. Store projekter som strategien for det kommende år og virksomhedsovertagelser hvirvler rundt i hukommelsen på lige fod med legetøj, der skal have skiftet batteri, og mors kommende fødselsdag, mens vi er ved at segne under mængden af information, vi forventes at tage stilling til. Løsningen er lister. Masser af lister. I hvert fald hvis man spørger Lars Rothschild Henriksen, der er direktør for Getting Things Done, GTD, i Danmark.

Når Lars Rothschild Henriksen holder foredrag, beder han til sidst tilhørerne lave en simpel øvelse.

Først skal de skrive ordet multitasking på én linje og derefter tallene fra 1-12 på linjen under. Bagefter beder han dem skrive det samme én gang til, men denne gang med skiftevis ét bogstav og ét tal. Resultatet er, at folk bruger helt op til dobbelt så lang tid, når de skifter mellem de to ting.

Blå bog Lars Rothschild Henriksen, 37, er uddannet civilingeniør i datateknologi.På et tidspunkt fik han imidlertid muligheden for at gøre GTD - Getting Things Done - til sin levevej, og han er nu direktør i GTD's danske afdeling og certificeret GTD-trainer.



Han holder foredrag, workshops og fungerer som coach.



Han bor i Odense med sin hustru og deres to-årige søn.

- At skifte kontekst hele tiden er en uhensigtsmæssig måde at arbejde på. Vi laver typisk 50 procent flere fejl og bruger 50 procent mere tid, og vi bruger en masse energi på at skifte mellem forskellige ting, siger Lars Rothschild Henriksen.

Alligevel er det sådan, mange af os arbejder. Det ene øjeblik besvarer vi en mail, så tager vi imod information fra en kollega, arbejder lidt på et projekt, inden mail-ikonet i hjørnet blinker igen og stjæler vores opmærksomhed. Den gode nyhed er, at der findes et alternativ.

Få styr på mailboksen Brevikonet dukker op i højre hjørne af computerskærmen. Hvad gør du?Kan du ignorere det og fortsætte dit arbejdsflow, eller er nysgerrigheden og bevidstheden om, at der ligger noget og venter så stor, at du straks åbner mailboksen?



- Mange bruger al for lang tid på deres mailboks. De kigger lige, for der kunne være noget spændende. Det bliver en slags spillemaskine, og vi bruger den hele tiden som undskyldning for at springe væk fra det, vi er i gang med, siger Lars Rothschild Henriksen.



Før han blev opmærksom på Getting Things Done-systemet (GTD), fik han masser af ros for at svare alle, uanset hvor i verden de skrev fra, i løbet af fem minutter. Nu svarer han typisk én gang om dagen, selv om han tjekker to-tre gange og løbende tager hastetingene.



- Det er primært for at undgå den email-ping-pong, der ofte opstår internt i virksomheder, hvor man hvert 10. minut skal tage stilling til et nyt svar, siger han.



Derfor opfordrer han til, at man tager aktivt stilling til, hvor ofte det er nødvendigt at tjekke sin mail, og derefter at sætte et system op, så man kommer til bunds i indbakken.



- Først skal man tage stilling til, om en mail er noget, man skal handle på. Ellers skal den enten i et arkiv eller slettes. Skal der svares på den, og tager det under to minutter, skal man gøre det med det samme. Du skal også spørge dig selv, om det er dig, der skal handle på mailen. Ellers sørg for at få den uddelegeret med det samme. Er det noget, du skal handle på og som tager mere end to minutter, kan den ryge i en actionmappe, som du så skal tjekke jævnligt, anbefaler Lars Rothschild Henriksen.



Han oplever, at det giver en stor ro at komme til bunds og have taget stilling til alle henvendelser, men han ved også, at det kan virke uoverskueligt, hvis der ligger 49000 ulæste mails.



I så fald er der måske god grund til at huske slet-funktionen.



- Går du tre måneder eller mere tilbage, vil mails i mange organisationer være outdatet, og så kan du sikkert trække dem i arkivet, uden at der sker ret meget. Alternativt kan du søge på afsender. Der kan være nogle, hvis henvendelser kan ryge direkte i arkivet, og så ligger der måske 200 tilbage, du skal tage stilling til. Det tager tid, men der sker også noget, når man kommer til bunds, lover Lars Rothschild Henriksen.

Som nyuddannet civilingeniør i datateknologi opdagede Lars Rothschild Henriksen for 10 år siden, hvordan hans forestilling om at huske alting i hovedet for konstant at kunne svare prompte kom til kort over for den virkelighed, han mødte på arbejdspladsen.

- Den verden, vi har udviklet, passer ikke til den måde, vores hjerne fungerer på. Vi har noget gammel hardware heroppe, som skal håndtere alle de informationer, vi bevæger os rundt i. Mængden af muligheder og kompleksiteten af informationer er enorm, siger Lars Rothschild Henriksen og peger på hovedet.

Som civilingeniør på et mindre kontor i en større international virksomhed oplevede han at være enormt afhængig af andre, og derfor kom han til at reagere på andres initiativer i stedet for at være på forkant med opgaverne.

Han begyndte at søge efter alternativer til den måde, han arbejdede på, og stødte som det første på GTD. En metode, der breder sig både på verdensplan og i Danmark og groft forenklet går ud på at bryde hver enkelt arbejdsopgave helt ned til, hvad næste handling består af, og lave en række forskellige lister.

- Vi skal holde op med at bruge hjernen som system. Hjernen er til for at få idéer, ikke for at opbevare dem, siger Lars Rothschild Henriksen, der plejer at prale med, at han har Danmarks tommeste hoved. Alt er skrevet ned, så han ikke bruger tankekraft og fokus på andet end det, han er i gang med.