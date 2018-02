Musical

Samarbejdet mellem Odense Teater og Tiptoe Bigband begyndte med en rygepause på teatrets altan. Nu glæder teaterdirektøren og dirigenten sig til at præsentere fynboerne for noget ekstraordinært

Scene: Det sker ofte, at musikere er med på scenen på Odense Teater. Men et helt bigband er derimod højst usædvanligt. Så usædvanligt, at det ikke engang skete, da den amerikanske musicalscene på Broadway opførte "Catch Me If You Can". Men nu sker det. Når musicalen får premiere 8. februar på Odense Teater er det med det 19 mand store Odense-bigband Tiptoe bagest på scenen.

Det statsstøttede teater og det kommunalt støttede orkester har slået sig sammen af kunstneriske grunde, men også fordi, muligheden pludselig opstod. Den begyndte med en rygepause på teatrets altan. Teaterdirektøren, der kalder sig kvartalsryger, fik følge af ikkerygeren Sminge, og sammen begyndte de at flirte med muligheden for et samarbejde. Da Jens August Wille senere fandt forestillingen, var den endelige beslutning let - lettere end det efterfølgende arbejde.

Det er sin sag at få plads til et bigband, der ikke kan være i orkestergraven og derfor er blevet placeret bagest på scenen på toppen af en bred trappe. Når man dertil tæller skuespillerne, betyder det, at scenen rummer 35 personer. Det har også været en udfordring at få musikere og skuespillere, der arbejder efter forskellige overenskomster, til at flette sammen i forberedelserne.

- Vi indspillede musikken i studie på forhånd, så prøverne ikke krævede et bigband hver gang, og skuespillerne har også været i studiet for at indspille deres vokaler og lære at synge med et bigband, fortæller Torben Smige.

Jens August Wille:

- Det er et samkunstværk, hvor der synges, spilles, ageres, og scener bevæger sig. Den slags er brolagt med sten, der skal flyttes.

Jens August Wille pegede på "Catch Me If You Can", fordi musicalen passer godt til et bigband og traditionerne bag.

- Og et bigband giver det hele et ekstra gear. Det bliver mere jazzet, mere stilrent, siger han.

Torben Smige fortæller, at hans ambition er, at musicalen skal adskille sig.

- Jeg har set musicals landet rundt, og mange af dem har en ensartethed over sig. En blanding af Disney og McDonald. De er så glatte og pæne. Vi laver det fundamentalt modsatte. Vi er unplugged - vi kommer med autencitet uden playback og tricks. En ærlig teateroplevelse, siger han og lover "det helt store udtræk" og numre med "hammer på".

Med "hammer" mener han ikke højt.

- Nej, lyden er og vil føles akustisk. Noget helt andet, end hvis den kom fra en højttaler.

Jens August Wille supplerer.

- Orkestret har en lyd i sig selv, og det giver et helt andet nærvær i rummet, end hvis musikken kom ud af højttalere placeret rundt omkring.

Torben Sminge beskriver musikken med ordet storhed. Musicalen trækker på lyden af både jazz, swing, blues, gospel og Frank Sinatra. Det er basbasunisten John Kristensen fra orkestret, som har om-arrangeret musikken, så den passer til Tiptoe Bigband.