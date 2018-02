Nymarkshuse: Oscar og Holger finder en gammel bog på loftet hos oldemor. Det viser sig, at tip-tip-tip oldefar, som har skrevet dagbogen, var en ægte pirat. Via dagbogen får publikum lov at følge oldefars Tristans rejse fra Korshavn og ud på de syv verdenshave ...

Historien udfolder sig for alvor, når Nymarkens Børnehus bladrer i forestillingen "Dagbogen". Her skal børnene på scenen over tre dage fra tirsdag 6. til torsdag 8. februar.

De tilhørende sange er skrevet med baggrund i interviews af alle børn, der selv har valgt hvilken rolle, de vil spille.

- Vi har naturligvis fokus på det færdige udtryk. Men processen, hvor børnene får mulighed for at tage ansvar, at samarbejde, og at turde stå frem på scenen, er en vigtig del af det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud, fremhæver leder Sara Johansen.

Hun tilføjer, at det 21. århundredes samfund kræver nye kompetencer. Og på Nymarkens Skole og Børnehus prioriteres det højt at forberede børnene til at indgå aktivt og succesfuldt. Her er teatret en lille del af en større plan./EXP