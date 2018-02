Min ven Anton: Den store kyndelmisse danseturnering

Sidste fredag bragte DSB ikke bare min bedsteven Per, men et helt kinderæg, for Anton og hans faster Susan var også med toget.

- Jeg skal et smut til Århus i morgen. Afgang 6.30. Jeg er begyndt at læse til dansedommer i min fritid, sagde han.

- DanseDOMMER?

- Ja, standard og latin. Sportsdans!

- "Vild med dans"-dans, tilføjede Anton.

“ Per og Anton har en ting til fælles. De overhører enhver spydighed og surhed fra min side. De stoler totalt på min evige opbakning og forståelse. Når jeg tænker efter, er der en smuk herlighedsværdi i netop det.

- Vil du bruge vores lørdag i din barndoms forhadte dansehaller, sagde jeg skingert.

Jeg så den lovede filmmaraton flyve bort i en fejende rumba. Jeg så for mig, den dreng, jeg har kendt fra han var ni år gammel, se sur ud, men med dansefatning på utallige fotos gennem barndom og teenageår i dansedragter med flæseskjorter og en selvbruner kulør i sit unge ansigt, der matcher den, den nuværende amerikanske præsident render rundt med.

- To weekends i Århus, to på Sjælland med Anne Laxholm og Britt Bendixen som lærere. Jeg kan snart dømme sportsdans i ud-og indland i mine ferier og på fridage, nynnede han, medens han svang mig i en sagte vals rundt om sin medbragte kuffert.

- Ja, så er du nødt til at have de længe ventede briller. Hvordan skal du ellers kunne sætte to par i håret som din dommer-lærer Bendixen, sagde jeg syrligt.

- Jeg er hjemme til aftensmad, sagde Per glad.

Han og Anton har en ting til fælles. De overhører enhver spydighed og surhed fra min side. De stoler totalt på min evige opbakning og forståelse. At jeg altid er der for dem, ligemeget hvad de finder på i sidste øjeblik, så det kuldsejler tidligere aftaler.

Nå! Når jeg tænker efter, er der jo en meget smuk herlighedsværdi i netop det.

- Godt så, sagde jeg.

- Så glæder jeg mig til at se film hele søndagen!

- Nu er det sådan, sagde Antons faster Susan, at Per har lovet at undervise mig i latinamerikanske danse til selskabsbrug.

Den burde jeg have set komme. Susans nye kæreste har et stateligt forældrepar, der i en fjern fortid vandt DM i sportsdans. Hun skal netop denne fredag ved kyndelmisse til sin svigermors 70 årsdag, og i den familie er det ikke festmaden, som er i centrum. Deres fester er de rene danseturneringer.

- Kan jeg gøre for, at din far og jeg aldrig gik til dans. At vi er ud af spejdere og sportsfolk. Altså dem, som ikke danser, sagde hun til Anton.

- Per og jeg arrangerer derfor den store kyndelmisse danseturnering i morgen fra 10 til 12.

- Hvor? spurgte jeg naivt.

- I din store spisestue, medens du laver pandekage-brunch til os alle otte, sagde Anton glad.

Selvom både Per og Anton absolut ikke er A-mennesker i weekenderne, kunne jeg høre dørklokken på Pers hus lidt i ti.

- Højre, venstre. Lyt til musikken, dirigerede den lille balletmester, nu danselærer i øjenhøjde, et lille optog gennem min gårdhave.

Ingrid, Susan og til min overraskelse Astrid. De tre damer var iført lette skørter med strut under fra Ingrids sommergarderobe. Oscar og Anton var i deres fineste tøj, og børnenes far var iført den smoking, som han havde fået til Astrids konfirmation og som allerede strammede over maven.

- Hjælp, sagde lille Oscar, da han passerede i smuk indmarch med sin mor ved hånden.

- Løft hagen, dirigerede Per, der havde musikken spillende på sin mobil.

- Det er varmt med butterfly, stønnede Anton, som elegant havde sin faster ved hånden.

Bagerst Astrid med sin far. De marcherede højtideligt ind i stuen, hvor der efter en kort støj, da man flyttede stole, lød en livlig cha cha cha.

- I vover ikke jive, råbte jeg, der for mit indre blik så loftspudset drysse ned i soveværelset. Der kom intet svar.

Jeg begyndte at bage pandekager.