Med tre måneder til startskuddet lyder, er der solgt markant færre billetter end sædvanligt til én af årets største sportsbegivenheder på Fyn - Lillebælt Halvmaraton. Løbsleder Mads Stryhn håber dog stadig på, at alle 11.000 billeter vil blive solgt.

Middelfart: Der var engang for ikke særligt længe siden, hvor man skulle sidde klar ved tasterne fra start, hvis man ville sikre sig en billet til Lillebælt Halvmarathon. Sådan har det dog ikke været i de seneste par år. Allerede sidste år begyndte billetsalget at halte efter tidligere års nærmest eventyrlige successer, og i år ser billetsalget for alvor ud til at have mistet pusten. Fire måneder efter at billetsalget åbnede og med omkring tre måneder til start, er der således kun solgt 3.500 billetter ud af de 11.000 billetter, der er til salg. På omtrent samme tidspunkt sidste år var der solgt over dobbelt så mange billetter. Året forinden - i 2016 - var der pr. 18. januar solgt over 10.000 billetter, og til løbene i 2014 og 2015 blev alle 11.000 billetter revet væk på henholdsvis tre og 10 dage. Løbsleder Mads Stryhn anerkender, at det går langsommere med at få solgt billetterne i år. Selvom han i de første mange år har kunnet melde udsolgt efter få dage, tror han på, at billetsalget nok skal tage fart frem mod startskuddet den 5. maj. - Vi er dér, hvor stort set alle andre løb er på det her tidspunkt i billetsalget. Så på den måde kan jeg ikke tillade mig at være utilfreds. Og jeg er stadig fuld af forhåbning om, at vi også får et stort løb i år. Der er ikke noget, der er alarmerende på nogen måde, siger Mads Stryhn.

Andre muligheder

Folkene bag Lillebælt Halvmarathon har fra starten gjort en dyd ud af at gøre løbet til mere end et løb med musik, livestreaming for tilskuerne og forskellige indslag langs ruten. Det var nyt, da løbet startede for 11 år siden, men siden er mange andre løb gået i samme retning. - Vi er ikke noget nyt løb længere og har jo også kunnet se mange andre løb, der har forsøgt at kopiere vores måde at lave løb på. Så der er kommet voldsomt mange flere om buddet. Vi var ligesom de første, der i sin tid sagde, at nu satte vi altså overliggeren op for, hvordan man lavede løb i Danmark. Det er vi super stolte over. Når der er andre løb, der kopierer os, er det jo også fordi, at det vi har lavet er godt, siger Mads Stryhn. Mads Stryhn peger på, at antallet af løb er steget fra omkring 700 løb i 2008 til over 2000 løb i dag. Og samtidigt er antallet af løbere kun steget med omkring fem procent. - Det er jo næsten 300 procent flere løb, men kun fem procent flere løbere. Det giver en voldsomt øget konkurrence på markedet. Der er nogle ganske få løb, der stadig holder den samme kadence i tilmeldingen, som vi tidligere har holdt. Men der er vi altså oppe og snakke om London Marathon og Berlin Marathon. Og så attraktive er vi trods alt ikke.

Nyt løb i løbet