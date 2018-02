Langeskov: De ældste på Langeskov Skole har haft det som valgfag siden sommerferien. 50 andre foreninger over hele landet er hoppet med på bølgen, og snart kan børn og unge i Langeskov også dyrke det tre gange om ugen, når idrætsforeningen BR66 udbyder verdens hurtigst voksende sportsgren e-sport.

Et splinternyt lokale står klar i Langeskovhallen, der er ved at blive lagt fibernet ned i jorden, og en stærkere strømføring er også på vej, så de 10 computere, der bliver stillet op til gamerne ikke sluger strømmen fra frituren i cafeteriaet eller måltavlen over håndboldbanen.

- Vi er ved at starte en e-sportsafdeling på baggrund af den store efterspørgsel, vi kan mærke. Vi vil skabe en foreningskultur, som man jo ellers ikke er så vant til, når det kommer til computerspil. Det plejer at være noget med to venner, der sidder på et værelse derhjemme. Vi vil gerne have dem ud og være en del af det øvrige Langeskov Park-projekt i stedet for, at de bliver lukket ned i en sur kælder, fortæller Lars Ville Nielsen, der er projektleder i BR66.