Kerteminde: Uanset om du foretrækker at være tørskoet eller blive kastet ud på dybt vand, står Kerteminde lørdag den 9. juni klar med et hav af oplevelser, som vil bide sig fast i dig.

Den 9. juni er landet over udråbt til Havnens Dag og er en dag, hvor 100 havnebyer bugner af aktiviteter. I Kerteminde har der ikke tidligere været så mange aktiviteter på denne dag.

- Det har nærmest kun været en lille spytklat, men i år giver vi den fuld gas, smiler Mikael Andersen fra Kerteminde Kajakklub, som sammen med en håndfuld andre mennesker fra kajakklubben har sat sig for, at Kerteminde på denne dag virkelig skal vise, hvad den kan tilbyde af aktiviteter tæt på vandet og skoven.

- Kajakklubben er tovholder på de forskellige aktiviteter, men vi er ikke arrangør, understreger han.

- Det bliver de mennesker, som har budt ind med, at de gerne vil være med, der kommer til at stå for deres aktivitet. På den måde bliver det også "Arrangørens dag." Os fra kajakklubben vil udelukkende stå for det logistiske med at lægge et program for dagen, tilføjer han.

Dog vil kajakklubben også på dagen give morgenmad til alle, der lægger vejen forbi klokken ni, og der vil også på dagen være åbent hus og kajakshow.