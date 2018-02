Behandling

Og nu tilbyder jeg hurtig hjemmebehandling til dem, der prioriterer deres ressourcer ved at lade fysioterapeuten komme hjem til dem, fremfor at skulle møde frem i en klinik.Via mit arbejde indenfor det palliative netværk har jeg opbygget en erfaring som mobil fysioterapeut. Jeg kender til Odense kommune og kender til læger, sygeplejesker, sosu personale, terapeuter og hjælpemidler. At have et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient, er et vigtigt element i behandlingen, siger Sandra Ross.

Sandra Ross tilbyder som mobil fysioterapeut træning - manuel behandling, massage, lungefysioterapi, smertelindring, vurdering af behov for hjælpemidler, akupunktur, afslapning og visualisering, samt hun kan give en målrettet behandling mod gener/senfølger efter brystkræft.

- At have sin arbejdsplads i folks hjem, stiller andre krav til mig som fysioterapeut. Det er vigtigt, når jeg har familiens hjem som arbejdsplads at kunne vise empati og forståelse, samtidig med at jeg skal forholde mig professionelt til familiens situation. Jeg er vant til at have de pårørende som tætte og medinddragede samarbejdspartnere for at kunne afdække behovet og derved give den nødvendige indsats. Det er for mig fysioterapi praksis, og falder mig naturligt.

En god behandling indeholder for mig b.la.: En grundig udredning af patientens funktionsniveau for derved at kunne tilrettelægge en behandling, som indeholder f.eks. smertelindring, lungefysioterapi, mobilisering samt funktionstræning. Et overordnet mål for behandlingen med fysioterapi er for mig, at fremme livskvaliteten for den enkelte patient. For mig er det naturligt at opsøge ny viden og inspiration gennem efteruddannelse og mødet med andre fagfæller og faggrupper. Jeg ser udfordringer som en positiv anledning til refleksion over egen formåen og videre udvikling. Derfor supplerer jeg løbende med relevante kurser, temadage og videreuddannelse, siger Sandra Ross.