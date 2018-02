Regeringen er på vej med et udspil, der vil tvinge børn af indvandrerforældre til at gå i dagtilbud.

Små børn af indvandrerforældre skal tvinges væk fra hjemmepasning og ud i vuggestuer.

Det siger Mai Mercado (K), børne- og socialminister, til DR.

Regeringen er på vej med et udspil, der skal bekæmpe parallelsamfund i Danmark, og her vil udspillet fra ministeren indgå.

- Hvis man bor i en ghetto og ikke deltager i det danske samfund, så vil det blive begrænset, at man kan passe sine egne børn derhjemme, siger Mai Mercado.

- Der vil vi i højere grad bruge tvang for at få flere børn over i dagtilbud, siger hun til DR.

Ifølge en rapport fra pædagogernes fagforening BUPL bliver cirka en tredjedel af alle 1-2-årige børn med indvandrerforældre passet hjemme.

For børn i samme aldersgruppe og med etnisk danske forældre er tallet syv procent.

Børne- og socialministeren mener, det er nødvendigt at arbejde målrettet på at få bestemte grupper af børn med indvandrerbaggrund væk fra hjemmepasningen og ud i dagtilbuddene.

- Man skal passe på med at opfatte tvang som noget skidt i det her tilfælde.

- Det er en rigtig god mulighed at få lov at gå i dansk dagtilbud, og det styrker barnet på mange måder og giver nogle rigtig gode fordele siden hen, siger Mai Mercado.

Socialdemokraterne er positive over for ministerens plan.

- Det vigtigste for os er, at vi får brudt den negative sociale arv, der kommer af, at man ikke kommer i institution, siger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil til DR.

Også SF's børneordfører, Jacob Mark, er enig i, at børn i udsatte boligområder skal passes af pædagoger frem for forældre.

- Når Mads og Muhammed begynder i 0. klasse, så har de alt for ofte slet ikke de samme forudsætninger for at lære at læse og regne, og det kan mærke dem for resten af deres liv.

- Den forskel kan vi udjævne ved at få børn i vuggestue, så de hører og taler dansk fra de er helt små i stedet for at blive passet hjemme i et miljø, hvor der måske slet ikke tales dansk i dagligdagen, siger Jacob Mark i en kommentar.