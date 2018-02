World Caner Day. Flere skal overleve kræft

rKræft: "World Cancer Day" er dagen, hvor vi markerer kampen mod kræft. Mennesker verden over vil den 4. februar mindes deres kære eller rykke tættere sammen, for at overvinde kræften. Temaet for dagen er "We can. I can". Temaet skal minde os om, at vi skal stå sammen i kampen mod kræft. For kræft rammer ikke kun den syge. Pårørende og familie rammes hårdt, når en kær tæt på bliver syg.

Heldigvis overlever flere danskere en kræftdiagnose. Flere års indsats på kræftområdet har "givet pote", men vi er ikke i mål endnu.

For os i Venstre er det afgørende, at vi i Danmark kommer på niveau med vores nordiske naboer, og vi også på kræftområdet kan tilbyde danskerne kræftbehandling i verdensklasse.

Med kræftplan IV, "Patienternes kræftplan", og en økonomisk prioritering på 2,2 mia., rykker vi nu et stort skridt nærmere vores ambition: langt flere skal overleve kræft.

Vi vil bl.a. styrke mulighederne for, at vi i højere grad kan tage nye behandlinger i brug. Med etablering af centre for eksperimentel kræftkirurgi vender vi nu opmærksomheden mod de nyeste behandlingsmetoder.

Da min far fik kræft, var det et hårdt slag. Ikke bare for min far, men også for min mor og vi søskende. Mine forældre skulle nu navigere i et stort og uoverskueligt sundhedsvæsen, holde styr på aftaler, behandlinger, og tage stilling til udfordringer, de aldrig havde forstillet sig at skulle møde. Operation, kemo, stråling, genoptræning og meget mere - blev helt uden forvarsel - ord og begreber som fandt vej ind i dagligdagen. Tid og kræfter blev brugt på at "navigere", fremfor at hjælpe min far på vej til hurtigt at blive rask.

Med "Patienternes Kræftplan" indfører vi nu, "Patientansvarlige læger", som kan hjælpe både patienter og pårørende igennem et ofte kompliceret behandlings- og genoptræningsforløb. En læge der har det store overblik, og som både patienter og pårørende kender. Målet er tryghed i en turbulent tid.

For mig er "World Cancer Day" en god anledning, til at markere de fine behandlingsresultater vi har nået. Men også en anledning til at huske på, at vi i de kommende år skal have fokus på opgaven, så endnu flere i fremtidens Danmark overlever en kræftdiagnose.