DF ødelægger borgerligt samarbejde. Svært at få øje på det borgerlige projekt lige nu

Borgerlige: Det er svært at få øje på det borgerlige projekt i dagens Danmark. Dansk Folkeparti har formået at ødelægge det borgerlige samarbejde med urealistiske udlændingekrav og socialdemokratiske ønsker.

Det er på tide, at nogen taler det borgerlige projekt op - tager en værdikamp som sætter tankerne i gang hos borgerne. Vi danskere rammes stort set kun af socialdemokratiske budskaber, og kollektivistisk retorik. Der er ikke flertal for borgerlig-liberal politik i det danske folketing. Men netop derfor, skal man ikke nedjustere værdikampen - man skal opruste den. Man skal ikke dreje ind på en socialdemokratisk retorik - man skal snakke borgerligt. Ord skaber virkeligheder, og vi skal fremme en borgerlig virkelighed.

Når medier og venstrefløjspolitikere opstiller en falsk modsætning mellem skattelettelser og velfærd skal vi være på vagt. Skattelettelser ér velfærd for borgerne, da det forbedrer den økonomiske frihed, og dermed mulighederne, for den enkelte borger og virksomhed.

Når man italesætter skattelettelser som noget man "giver", skal det slås ned. Man giver ikke noget, ved at fratage folk noget mindre. Staten er ikke den glade giver, men den grådige ekspropriant, der fratager både løn og ejendom fra borgerne. Hvis den ikke holdes i skak af gode borgerlige kræfter.

Når eksperter og handlekraftige politikere vil lovgive sig til det perfekte menneske skal vi sætte hælen i jorden. Vi ender som et land hvor alt enten er forbudt, eller påbudt. Om ikke andet så i det mindste beskattet, eller støttet, af diverse ordninger for at fremme en bestemt politisk agenda. Det skal stoppe - og de borgerlige skal gå forrest i denne frihedskamp med det frie marked, og det enkelte menneske, i centrum.

Når politikere fra højre og venstre turnérer rundt med budskabet om besparelser i den offentlige sektor, bygger det på følelser frem for fakta. Faktum er, at den offentlige sektor aldrig har været større. Der har aldrig været flere indtægter. Faktisk rundede vi forleden en skræmmende milepæl på 1000 milliarder kroner i skatteindtægter.

Jeg savner at det borgerlige Danmark igen kommer med en vision for, hvordan Danmark skal udvikle sig de næste 10 år. At den offentlige sektor skal fylde mærkbart mindre, at den personlige frihed skal meget mere i fokus og at skatter og afgifter er noget man sænker. Ikke fordi det skaber vækst og beskæftigelse - men fordi pengene tilhører borgerne. Ikke staten. Den borgerlige værdikamp som skal ændre folk syn på tilværelsen - få folk til at indse at den universelle velfærdsstat er en fejlkonstruktion - og rykke Danmark i en mere fri og velstående retning.

Vi skal have mindre dag-til-dag politik hvor man fejre små sejre som var det reformeringer. Vi skal have ægte visioner og reformer. Ændringer, der ikke har til formål at bevarer vores universelle velfærdsstat, men at sætte borgerne fri fra velfærdsstaten. Myndiggøre borgerne til velfærdssamfundet.