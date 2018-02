Replik: Michael Arbirk mener her i avisen den 26. januar, at jeg kommer af med indestængte frustrationer i et indlæg med rettelser af Greenpeaces mange misinformationer.

Det er helt forkert opfattet, så derfor kører indlægget lidt af sporet.

Desværre har Greenpeaces forkæmper ikke forstået min pointe, at Greenpeace og andre miljøorganisationer burde bruge mere tid på at læse lidt på de landbrugsfaglige emner, som de alt for ofte optræder som eksperter i overfor almenheden, desværre med mange fejl.

Jeg er enig i, at man skal være saglig. Det har jeg let ved, da jeg har eksamen i planteavl - herunder olieplanter - jeg har arbejdet med både næringsbalancer og husdyrfodring, som Greenpeace omtaler, men Michael Arbirk kører i stedet løs med egen opfattelse af det, jeg er uddannet i.

Danske husdyr fodres absolut ikke med soja, som Michael Arbirk , Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace så hårdnakket postulerer, men derimod anvendes restproduktet fra presningen af sojabønner. Det restprodukt er ikke soja, men betegnes som sojaskrå.

Jeg anbefalede Greenpeace at prøvespise dette produkt; desværre forstår Michael Arbirk ikke pointen, nemlig at dette produkt ikke er egnet som menneskeføde!

Derimod kan husdyrene omdanne det uspiselige produkt til fødevarer, og samtidig bliver der mere korn frigjort til rådighed for konsum. Det er pointen.

Landbruget har udført masser af forsøg med sojaskrå gennem et par menneskealdre, det er et særdeles værdifuldt proteinfoder. De usaglige bemærkninger om kødet som ernæringskilde har jeg slet ikke beskæftiget mig med, ligesom jeg heller ikke har nævnt et ord om, at husdyrhold kan afhjælpe sult i verden. Jeg har blot nævnt, at menneskets evolution skyldes, at da vi blev kødspisere i fortiden, fik vi mulighed for at udvikle mere hjerne på bekostning af mindre maver. Så vi er bygget til at spise kød, men kan da sagtens leve af ren plantekost, blot med et B-12 vitamintilskud.

Michael Arbirk roder lidt rundt i velfærdssygdomme; det har jeg på intet tidspunkt har nævnt.

Desværre er Greenpeace og andre miljøbevægelser ikke særlig optaget af klodens fødevareforsyning; derimod arbejder de aktivt på at få nedsat fødevareproduktionen.

Ca. en tredjedel af merudbytterne på kloden stammer fra brugen af kemiske planteværnsmidler, som Greenpeace er så inderligt imod. Uden pesticider vil langt flere natur- og skovarealer blive omdannet til landbrugsarealer, det er FAO for resten også opmærksom på.

Enhver bør kunne få dette bekræftet på nettet, f.eks. er der gode artikler i Wikipedia. Kan miljøbevægelserne ikke finde dem, så sig endelig til.