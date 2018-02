En glad borgmester. Jeg er glad for vi ikke længere er en hvid plet på kortet

Indflytning: 64 nye statslige arbejdspladser til Svendborg. Og Svendborg som uddannelsesstation for serviceøkonomuddannelsen.

Det blev facit, da regeringen for nylig lancerede anden del af sin Bedre Balance II-plan om at flytte statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder.

Lad det være skrevet med det samme. Det glæder jeg over som borgmester i Svendborg Kommune. Jeg er ikke euforisk. Men jeg er glad. Det er 64 arbejdspladser, som vi ikke havde, da 2018 blev skudt i gang.

Og at vi samtidig bliver hjemsted for en del af serviceøkonom-uddannelsen passer fint ind i Svendborgs DNA som et uddannelsesmæssigt kraftcenter for hele Sydfyn. Vi har i forvejen en række mellemlange uddannelser i området, og med serviceøkonom-uddannelsen kan vi tilbyde de unge en ny palet af muligheder. Netop fordi Svendborg og Fyn er et område, der trækker mange turister til, er det fint, at vi får serviceøkonomuddannelsen til Svendborg.

Samtidig kan uddannelsen virke som en fødekæde til vores mange virksomheder indenfor turistbranchen. Og mange unge der uddannes i et område vælger senere at bo og arbejde i det samme område. Så på den måde kan placeringen af uddannelsen også være med til at styrke vores bosætning. Så også velkommen til de unge, der vælger at læse til serviceøkonomer.

Jeg er tilfreds, fordi Svendborg og Sydfyns-området ikke længere er en hvid plet på Danmarkskortet, der viser hvor de statslige arbejdspladser har hjemsted. For et Danmark i balance tror jeg på, at det er fornuftig beslutning, at nævn, råd og styrelser ikke naturgivent skal placeres i et postnummer med København K, København Ø eller Valby. Men at de lige så oplagt kan placeres i Stenlille, Skive, Skjern eller Svendborg.

I Svendborg ser vi frem til at byde medarbejderne og ikke mindst deres familier velkomne fra dele af de tre forskellige styrelser, som får hjemsted i Svendborg. Det er dele af Skattestyrelsen med 18 jobs, dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ligeledes med 18 jobs samt dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse med 28 arbejdspladser. I alt 64 nye statslige arbejdspladser.

Jeg føler mig overbevist om, at de vil falde til på Sydfyn. Både i deres job hvor PCeren, Ipaden og kaffemaskinen nu skal placeres et andet sted. Men også i deres privatliv, når de flytter deres familie med til Fyn. Før eller siden.

Jeg håber på, at nogle af medarbejderne i de nye statslige job i Svendborg vil flytte deres bopæl til Fyn i almindelighed - og Svendborg i særdeleshed.

Det er der mange gode argumenter for.

I Svendborg er kultur er en stor del af livet. Om du er til pottemageri, provoteater, poesi eller punkrock? Ja så er din kommunes kulturudbud med til at forme dig og din hverdag.

Kultur skal også være for alle, uanset alder, baggrund og livsopfattelse. Kultur skal favne bredt. Det gør den i Svendborg. Mere end 750 årlige livekoncerter og events gør, at Svendborg i forhold til kommunens størrelse har flere musiktilbud end mange af landets største byer.

Naturen er også en vigtig del af Svendborgs DNA. Om det er løbesko, vandrestøvler, racercyklen eller pagajer, der er valget, så kan Svendborg klarer det. Skov eller strand. Svendborgsund eller Det Sydfynske Øhav. Svendborg har det.

Jeg er klar over, at det en stor omvæltning i alle menneskers liv, når man pludselig får besked på, at ens arbejdsplads skal flytte. Og at man derfor står i den situation, at enten kan man vælge at flytte med. Pendle frem og tilbage fra job til hjemmet. Eller sige sit job op, fordi man og familien af mange årsager ikke ønsker at flytte job og tilværelse.

Derfor forstår jeg sagtens, at flytningen af de statslige arbejdspladser ikke alle steder er blevet mødt med jubelbrøl. Ja, nogle steder nærmest med gråd og tænders gnidsel.

Jeg tror på, at når alle har fået tid til at sætte sig mere ind i tingene, og hørt mere om de konkrete planer for den enkelte styrelse eller nævn, vil der være en mere balanceret holdning til planen.

På Fyn er vi glade for, at vi fik over 700 nye statslige arbejdspladser. 465 af dem placeres i Odense. Ligesom Middelfart, Nyborg, Bogense sammen med Svendborg kom på statsarbejdsplads-landkortet. Det er rart. Tillykke til hele Fyn.

De områder der ikke fik nye statsjob, kan til gengæld glæde sig over, at de kan få nye borgere, når familierne skal finde et sted at bo. For heldigvis er Fyn ikke større, end at jobbet sagtens kan ligge midt på øen, mens bopælen ligger enten i syd eller nord, øst eller vest på Fyn.

Derfor tror - håber jeg - at onsdag den 17. januar 2018 bliver en dag vi vil huske på Fyn - og i Svendborg.