En 32-årig mand, der er flygtet fra et fængsel i Jylland, er takket været en årvågen hundepatrulje på vej tilbage til fængslet igen.

Patruljen opdagede natten til torsdag to biler - en Audi og en Golf - der kørte ved Arena Fyn og opførte sig mistænkeligt. Betjentene besluttede sig for at få en snak med de to førere, men i stedet for at stoppe, stak begge biler af ned ad Niels Bohrs Alle.

- Begge biler drejer af, da de får øje på politiet, og så bliver det naturligvis ekstra interessant at få snakket med dem. Politiet sætter efter, men da de kører ad Niels Bohrs Allé, lægger Audien sig bagest og kører med vilje i sik-sak, som om den vil forhindre politiet i at nå frem til Golfen, siger vagtchef Lars Thede.

Føreren af Golfen drejer med politiet i hælene ned i villakvarteret Slagkrogen, forulykker og stikker af til fods.

- Han er væk, da patruljen ankommer, men han bliver hurtigt fundet af politihunden, som opsnuser ham i et hjørne af en have, hvor han sidder og trykker sig, siger vagtchefen.

Det var ikke kun politihundens næse, der var god. Det var også betjentenes.

- Det viser sig, at bilen er stjålet, den er forsynet med falske nummerplader, og manden er undveget fra et fængsel i Jylland. Det er han nu på vej tilbage til, siger Lars Thede.

Den undløbne fange kan se frem til en stribe sigtelser, herunder brugstyveri, kørsel i frakendelsesperioden, diverse andre færdselsforseelser og naturligvis for at være undveget.

Føreren af Audien er stadig på fri fod, og ser man en brunlig Audi A4 stationcar, der smidt mistænkeligt et sted, vil politiet gerne have et tip.