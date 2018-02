Der var ingen danskermål, men til gengæld tre assists og et rent bur, da der natten til torsdag dansk tid blev afviklet tre kampe i NHL-ligaen i ishockey.

Lars Eller blev noteret for to assists, da Washington Capitals på hjemmebane besejrede Philadelphia Flyers med 5-3.

Begge assists faldt i anden periode, den første til en 1-2-reducering og den anden til en 3-2-føring til Capitals.

Frans Nielsen fik en enkelt assist til statistikken, da Detroit Red Wings efter straffeslag vandt 2-1 hjemme over San Jose Sharks.

Gæsterne var uden Jannik Hansen, men havde Mikkel Bødker på holdet.

Frans Nielsen assisterede i tredje periode, da Detroit bragte sig foran 1-0.

Senere misbrugte Frans Nielsen hjemmeholdets første forsøg i straffeslagskonkurrencen.

Detroit var alligevel bedst i den disciplin med fire scoringer på syv forsøg mod San Joses tre mål.

Frederik Andersen havde også en god kamp, for den danske målmand i Toronto Maple Leafs indkasserede ikke et eneste mål i 5-0-sejren hjemme over New York Islanders.

Målmanden havde 28 redninger i kampen.

Ifølge NHL's hjemmeside var det fjerde gang i sæsonen, at Frederik Andersen holdt nullet.