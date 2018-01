København Håndbold vandt hjemme over FC Midtjylland og cementerede førsteplads i kvindernes liga.

København Håndbold er godt på vej til at vinde kvindernes grundspil og dermed kvalificere sig direkte til næste sæsons Champions League.

Onsdag aften sejrede københavnerne i topbraget hjemme mod FC Midtjylland. Cifrene lød 23-21 efter pausestillingen 13-9.

Dermed fortsætter København den flotte stime af ligasejre og kommer på 28 point for 16 kampe som ligaens førerhold. Midtjylland har fire point færre på andenpladsen.

Første halvleg åbnede meget lige, hvor holdene førte på skift uden at kunne lægge afstand til modstanderen.

Hjemmeholdet var det første, der fik momentum i topbraget. Det skete, da holdet i de sidste godt seks minutter lukkede af bagude, så midtjyderne slet ikke fik scoret.

Udeholdets ufrivillige scoringspause sneg sig i alt op på ni minutter, hvor København ændrede stillingen fra 9-9 til 14-9.

København holdt længe dette forspring og lignede en sikker vinder frem til 20-15. Men så fik midtjyderne en god periode og reducerede til 18-20 og sikrede en spændende afslutning.

Med to minutter tilbage angreb Midtjylland for at reducere til 21-22, men Louise Burgaard kastede bolden ud af banen.

I det efterfølgende angreb formåede hjemmeholdet dog ikke at score, så Midtjylland fik en chance mere.

Udeholdet kørte dog et langt angreb, før Burgaard reducerede til 21-22, så København blot skulle have tiden til at gå i de sidste 20 sekunder.

Efter en timeout strøg Jenny Alm igennem og scorede det sidste mål med to sekunder tilbage.

Samtidig sejrede Team Esbjerg hjemme med 29-27 over Ringkøbing. Dermed ligger vestjyderne nummer fire med 20 point.

Randers vandt på udebane med 21-18 over TTH Holstebro og kom på 13 point på niendepladsen. TTH har et point mere som nummer otte.