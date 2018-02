Onsdagsklubben er et nyt initiativ på Linien 2 i Haarby. Her opfordres alle spilleglade til at mødes til et par hyggelige timer hver 14. dag.

Haarby: Kom og spil med os, hinanden eller de andre. Sådan lyder opfordringen til alle spilleglade fra veninderne Gitte Andersen, 57, Haarby, og Annette Frydenlund, 42, Gummerup.

De er selv glade for at spille, spiller tit når de er sammen, og nu har de fået ideen til Onsdagsklubben.

Den går kort og godt ud på, at folk mødes, spiller, snakker og hygger sig.

Det kan for eksempel være til det terningespil, de har taget med, hvor der er bogstaver på terningerne og det gælder om på tid at danne så mange ord, man kan af de bogstaver, man har slået ud.

- Jeg kan godt lide spil, hvor alle kan være med, det er sjovt, når voksne og børn spiller sammen. Man kan for eksempel godt være flere til et firemandsspil, hvis man spiller to og to sammen, siger Gitte Andersen, der også kan lide at bruge hovedet når hun spiller.

Annette Frydenlund er glad for tomandsspil som for eksempel Backgammon. Andre er måske glade for noget helt tredje. Derfor opfordres deltagerne til at tage egne spil med til spilleaftenerne, men de to initiativtagere vil også sørge for, at der altid er noget at spille.