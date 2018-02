Krengerup: Da TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark kort før jul lod 6,5 mio. kroner regne over regionen til projekter, der skal fremme sikkerheden, faldt der også lidt af i Assens Kommune.

Af de 3,145 mio. kroner, der havnede på Fyn, fik Hørvævsmuseet på Krengerup Gods 13.495 kroner til en "hjertestarter for alle". Hjertestarteren har Hørvævsmuseet allerede, så ønsket var penge til et skab, så den kan hænges udenfor. På den måde, kan den blive tilgængelig for alle og dermed være til meget større nytte.

Skabet er allerede indkøbt, oplyser Bodil Lindeloff fra Hørvævsmuseet, og det hænges op i næste uge. Beløbet rækker også til et kursus i at bruge hjertestarteren for de frivillige, for en hjertestarter er jo ikke meget værd, hvis man ikke kan betjene den. Kurset finder sted i april, så også de frivillige, der står for caféen i sommerhalvåret kan være med, oplyser Bodil Lindeloff.