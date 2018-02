Assens: Normalt hygger de sig vældigt med at gå og passe butikken, de frivillige i Blå Kors-butikken på Nørre Allé. Men den seneste tid har det været knap så sjovt.

Alt skal sorteres og pakkes ned i sække, kasser og containere. Det kan i sig selv være godt nok at få ryddet ud i varelageret, men hellere når man selv bestemmer sig for at gøre det.

Der er konstateret skimmelsvamp i lokalerne, hvor butikken har holdt til de seneste syv-otte år, så der var ikke andet at gøre end at sige lejemålet op og gå på udkig efter et nyt.

Blå Kors er en kristen og social hjælpeorganisation. Organisationen har 467 medarbejdere og 2432 frivillige.



Den driver 58 genbrugsbutikker.



Desuden blandt andet et behandlingscenter, støttecentre for børn, forsorgshjem, botilbud, sommerlejre, væresteder, telefonrådgivning m.m.



- Det er ærgerligt, for det er gode lokaler. Men hele kassepersonalet har været ramt af det med gener i hals og øjne, fortæller Alice Christiansen. Hun har tirsdag-eftermiddagstjansen sammen med Jan Oldenburg og Anni Jepsen og er i gang med at sortere store sække af tøj. Hvert stykke tøj bliver undersøgt. Det pæneste videresælges i Danmark. Er det hvide ikke rigtig hvidt, mangler der en lynlås eller andet, sælges det videre til et firma i Belgien, som sørger for reparationer, før det afhændes til Rusland, Ukraine, Mellemøsten og Afrika.

Alt der ikke er så ringe, at det kasseres, kommer altså til at gøre gavn et eller andet sted. Undtagen de poser med decideret affald, som nogle også indimellem afleverer.