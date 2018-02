Efter at have droslet ned i en periode skruer Tine Uhrup Hassig igen op for behandlingen på Zonegaarden - nu med nyt tilbud om biopati.

Biopati er ikke særlig udbredt i Danmark. Tine Uhrup Hassig fortæller således, at hun er den eneste biopat på Vestfyn.

Voldbro: Det hele menneske er udgangspunktet, når Tine Uhrup Hassig behandler. Hun har siden 2012 tilbudt zoneterapi, øreakupunktur og tankefeltterapi i sin klinik Energi og Balance, Zonegården i Voldbro. Efter en periode, hvor hun har måttet drosle ned for aktiviteterne i klinikken, er hun nu tilbage og kan efter end uddannelse i sommer tilføje biopati til trekløveret, og det er der god mening i. For tingene hænger sammen. En forkert sammensætning af kosten kan være årsag til de ubalancer, der kan gøre os syge. Derfor kombinerer Tine Hassig gerne forskellige behandlingsmetoder, når hun behandler. Kosten og kosttilskud kan rette op på ubalancerne, det samme kan man påvirke gennem zoneterapi og øreakupunktur, der sætter gang i kroppens egen helingsproces.

Biopatien tager udgangspunkt i energi og biokemiske ubalancer i kroppen, som man kan rette gennem den rigtige kost eller gennem kosttilskud.

- Der er også nogle der siger, at de vil blive ved med at leve på samme måde, som de altid har gjort. Det kan de også, men så skal de bare blive ved at tage kosttilskud, siger Tine Hassig.

Tine Uhrup Hassig har også kræftpatienter og andre med diagnostiserede sygdomme blandt sine klienter.

- Jeg siger ikke, at jeg kan helbrede dem. Men jeg kan for eksempel afhjælpe bivirknnger af medicin, så man får mere energi, forklarer hun, ved hjælp af tankefeltterapien kan hun for eksempel også afhjælpe smerter og psykisk ubalance.

Ud over klinikken i hjemmet på Voldbrovej i Voldbro har Tine Uhrup Hassig også lejet sig ind hos en anden behandler på Kochsgade i Odense, hvor hun behandler hver tirsdag, hvis det passer bedre i ens eget program.

Tine Uhrup Hassig arbejder også som socialpædagog, men har arbejdstider, der gør, at hun kan være meget fleksibel i forhold til klinikken. Det er således også muligt at få tid til behandling om aftenen og i weekender.

Man kan læse mere om de forskellige behandlingsgformer på www.zonegaarden.dk.