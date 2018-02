Vinterfesten Revyen er et fast indslag til den årlige vinterfest i Ebberup Hallerne.Vinterfesten holdes i år lørdag 3. februar. Revyen starter klokken 20. I år er det kun mænd, der står bag revyen. Bag klaveret sidder som sædvanlig Per Rye, i sufflørkassen tekstforfatter Ole Theo Andersen og på scenen står fire kendte ansigter fra Ebberup. Revyens titel er i år: Det er svært at lade være. Billetterne kan købes i hallens cafeteria.

Og i år er en ingen undtagelse. Mandag aften med få dage tilbage før vinterfesten 3. februar er fem af mændene bag samlet i pavillonen på Ebberup Skole for at øve. Ud over bordet i billedkunstlokalet flyder kaffeplettede papirer med ideer til dialoger. Bag mændene står en kuffert fyldt med jakker, parykker og inspiration.

Revyens arbejdstitel er i år 'Det er svært at lade være'. Noget mændene selv kender til, når de får tilbudt en øl eller et stykke smørebrød. Men det er ikke dét, stykket kommer til at handle om. I stedet siger drengene, at det er svært ikke at komme med i revyen, hvis man stikker næsen lidt frem i lokalområdet.

Og så afslører de også, at de i år er blevet inspireret af tv-serien Gutterne på Kutterne på Tv2.

Men skal der spilles en kvinderolle, må en af mændene trække en paryk over hovedet, for det er kun de fire mænd Hans Hansen, Uffe Pedersen, Jesper Pedersen og Bo Jørgensen, der går på scenen i år.

- Vi er fire på scenen. Vi er Ebberups svar på Ørkenens Sønner, siger Jesper Pedersen og griner.

- Ej, det skal du ikke skrive, siger Uffe Pedersen, og griner med.