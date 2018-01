Den omdiskuterede lokalplan for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien i Assens er nu endelig vedtaget. Det betyder, at huse fremover højest må være 10,5 meter i dybden, og at ægtepar er kommet tættere på at få byggetilladelse.

Assens: I mange sammenhænge er en halv meter ikke ret meget. Alligevel er det nok til at dele byrådet i Assens Kommune i to.

For må huse med kompakt volumen og længehuse på Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien have en husdybde 10 eller 10,5 meter?

Det var spørgsmålet - og stridens kerne - da det nye byråd var samlet for første gang til et ordinært byrådsmøde. Dermed blev det også op til det nye byråd at sætte punktum i en langstrakt sag, der daterer sig tilbage til april 2014. Da startede arbejdet med Lokalplan 1.2-9 - det er området Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien i Assens - og siden har der været politisk debat og høringsperiode sideløbende med, at Helle og Morten Lissner har søgt kommunen om tilladelse til at bygge et hus på den grund på Præstevænget, de har købt. Parret ville i første omgang bygge hvid patriciervilla med sortglaseret tegltag. Det fik det dog ikke tilladelse til, og kompromisset blev en rødstensvilla med matsort tegl.

Siden har striden været dybden på huset, hvor parret ville bygge i 10,5 og mente at have fået tilladelse til det, mens Assens Kommune holdt fast i, at 10 meter var den maksimale dybde. Derfor var det op til byrådet at fastlægge, hvor dybe huse må være i området via lokalplanen.