Tøjhuset

Hun har arbejdet for Fredericia Kommune i 22 år - først i børne- og kulturforvaltningen og siden i Tøjhuset, først som assistent for daværende leder Dan Dorschel og siden som leder af Tøjhuset.

- Helle er enestående. Hun har en fantastisk drivkraft. Hun har altid ja-hatten på og har et helt ufatteligt drive. Hun formåede virkelig at bygge videre på et godt fundament, da hun overtog, siger Lars Ejby til Fredericia Dagblad.

Det ærgrer han sig over, selvom han har fuld forståelse for hendes beslutning.

Lars Ejby har arbejdet en del sammen med Helle Lillethorup de sidste fire år, hvor han har været formand for børne- og kulturudvalget.

- Hun formåede at skabe en fantastisk stemning blandt de frivillige og har virkelig forstået at samarbejde. Som politiker har jeg tit haft brug for hendes hjælp, og hun har altid mødt mig med et "ja selvfølgelig", når jeg har spurgt. Hun ser muligheder og ikke begrænsninger. Og så er hun bare skidesød og bare så ordentlig, fortæller Lars Ejby.

Dermed skal Fredericia Kommune ansætte en ny leder af Tøjhuset og Ungdommens Hus.

- Vi har virkelig skabt en perle i Tøjhuset, og her kan vi også takke Helle for, at når vi skal ud og finde en ny leder, så får vi mange ansøgninger, for Tøjhuset har virkelig noget at byde på, slår Lars Ejby fast.