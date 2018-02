Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil i dialog med lægerne for at se, om man kan gøre tingene på en anden måde i Odense.

Borgerne på misbrugscentret er afhængige af et stof - metadon - som de får udleveret her. Er det rimeligt, at de med et fingerknips skal sættes ned i dosis, fordi de foretager sig noget, nogen ikke er tilfreds med?

- Det er vores læger, der tager de faglige beslutninger her, og dem der har ordinationsretten. Det kan godt gøre det lidt vanskeligt, for du kan have to læger, der ser den samme borger, men har forskellig tilgang til personen og kommer frem til forskellige ordinationer. Men i sidste ende er det lægernes ansvar, at borgeren får den rette medicinske behandling, så forgiftninger, der kan være dødelige undgås. Det vigtigste for os er at passe på borgeren. Det handler om patientsikkerhed. Hvis borgeren ikke er velreguleret i sin metadon og for eksempel drikker alkohol ved siden af, så er sandsynligheden for at få hjertestop og andre komplikationer alvorlig stor. Så af hensyn til borgeren kontrollerer man og tilpasser dosis.

Men hvis folk bliver abstinente af ikke at få nok metadon, hvad er så farligst? At de køber stoffer på det illegale marked for at få deres abstinenser til at gå væk, eller at de lever med, at der er en øget risiko for, at de kan få et hjertestop?

- Det handler om sikkerhed. Og hvis man tager illegale stoffer, bærer man selv en risiko. Er stoffet ordineret af en læge, skal sikkerheden være forsvarlig - lægen står inde for, at de ikke dør. Og det er højpotente stoffer, de har med at gøre.

I Aarhus og København lytter man mere til brugernes ønsker. Hvorfor kan de læger stå inde for sådan en tilgang, mens man ikke kan det i Odense?

- Det kan jeg ikke svare på. Men det er da oplagt at kigge på, hvordan man gør det i andre byer, og om vi er for rigide og stive i vores tildeling. Vi vurderer lige nu også på balancen mellem den socialfaglige og den lægefaglige del. Det får et ekstra serviceeftersyn.

Du siger, at I tager hensyn til borgeren. Men hvis han eller hun oplever det som en straf at blive sat ned i dosis, er det vel ikke at tage hensyn?

- Så har vi i hvert fald ikke fået det kommunikeret godt nok. Hvis de oplever det som en straf, i stedet for at vi understøtter dem i at være mere rask, så er vi mislykkedes.

Det handler vel ikke om kommunikation, men hvordan de mærker det? Får de abstinenser, føles det som en straf.

- Jeg må i dialog med lægerne, for hvis man kan gøre det på en anden måde i andre byer, hvor borgerne føler sig bedre hørt og bedre tilpas, så skulle det være mærkeligt, hvis vi ikke skulle kunne det i Odense også. Så jeg vil gerne prøve at se, om vi kan gøre det på andre måder. Vi er stofmisbrugscenter, og vores opgave er at give borgerne en service, så de føler, de får et bedre liv. Medicinen skal stabilisere deres liv så meget, at de kan arbejde med alle de problemer og sociale udfordringer, der ellers er. Så det er vigtigt, at medicindelen ikke fylder, men bare ligger som et grundlag for deres velbefindende.

Hvad synes du om den praksis med, at nogen borgere skal stille hver eneste dag for at få metadon?

- Målet må være, at man ikke skal komme alle dage for at få sin medicin. Man skal stabiliseres så meget, at man kan have nogle dage fri fra at skulle møde på behandlingscentret. Et af formålene med at være på misbrugscentret er også, at man skal kunne leve et helt almindeligt liv, og hvis man skal tvinges til at komme hver dag for at få sin medicin, bliver det svært.

Flere brugere siger, at de ikke tør sige noget til forholdene, fordi de er bange for at blive straffet på deres medicin. Det er vel ikke et særligt godt udgangspunkt for dialog?

- Nej, det er helt uacceptabelt, men man skal også huske, at det her miljø er svært at være i. Også for vores ansatte, der hver dag går på arbejde for at gøre en forskel og gøre det så godt som muligt. Tilspidsede situationer opstår hyppigere på et behandlingscenter end så mange andre steder, og spørgsmålet er så, hvordan man får det balanceret på en ordentlig måde. Vi er her for at servicere de borgere på bedst mulig måde - og samtidig sikre, at vores personale har nogle trygge rammer at agere i. De skal ikke trues og overfaldes. Men hvis balancen er ved at forskubbe sig i den forkerte retning nu, kigger vi på det.

Man siger, at veldrevne centre ikke har brug for vagter på samme måde som der, hvor man ligger i konflikt med nogle af brugerne.

Det, tror jeg, er rigtigt. Men jeg tror også, at bandekonflikten i Odense kan spille ind på stemningen - at nogle af brugerne føler sig endnu mere jagtet og stressede, og så kan situationerne nemmere eskalere.