Elvis Rasmussen har sammen med et par andre metadonbrugere fra Behandlingscenter Odense taget initiativ til en underskriftsindsamling. De mener, de behandles som skidt, og at de straffesanktioner, de udsættes for, stresser folk så meget, at de drives i døden. Ikke mindst fordi de bliver nødt til at købe illegale stoffer for ikke at få abstinenser.

Narkomaner, der får metadon på Behandlingscenter Odense for at få et bedre liv, straffes i flere tilfælde der, hvor det gør mest ondt - på deres metadonindtag - hvis de ikke gør, som personalet ønsker.

Men når misbrugere får udleveret mindre metadon, tyr flere til at købe stoffer på det illegale marked. Og her kan det gå så galt, at folk dør - typisk fordi de tager mange forskellige stoffer sammen - inklusiv stærk heroin.

Utilfredshed med Behandlingscenter Odense En underskriftsindsamling blandt brugerne af Behandlingscenter Odense gør blandt andet opmærksom på disse forhold:- Jeg føler ikke, jeg bliver hørt og taget alvorlig.



- Jeg føler ikke, jeg er med til at tage beslutninger om mig i min behandling. Personalet ved altid, hvad der er bedst.



- Jeg får ikke den medicin, jeg har brug for.



- Hvis jeg ikke får den medicin, jeg har behov for, køber jeg den et andet sted.



- Jeg bliver sat i situationer, der gør det svært eller umuligt at have et familieliv ved siden af behandlingscentret.



Narkorelaterede dødsfald/Odenseborgere:



2010: 19; 2011: 25; 2012: 10; 2013: 9; 2014: 12; 2015: 17; 2016: 15.



Kilde: Narkotikasituationen i Danmark 2017.

Det har den 47-årige førtidspensionist Elvis Rasmussen set flere gange i Odense, fortæller han:

- Når personalet tager medicinen fra os, tager folk selv ud og køber stoffer på det illegale marked for at undgå abstinenser. Jeg kender mere end 10 personer, der er døde - enten har de begået selvmord på grund af stress, fordi de blev presset, eller af en overdosis, fordi de selv har taget stoffer efter at være sat ned i dosis.

Tallet lader sig ikke umiddelbart teste. Statistikken over narkorelaterede dødsfald - den sidste er fra 2016 - viser godt nok, at færre odenseanere er døde her sammenlignet med 2015, men statistikken opgøres på bopælskommune, ikke hvor folk er fundet døde.

Situationen er dog så alvorlig, at Elvis Rasmussen og et par andre brugere har lavet en underskriftsindsamling for at protestere over forholdene på misbrugscentret. Og i dag kommer Gadejuristen på besøg fra København for at tage imod henvendelser fra brugerne:

- Det er ikke for at få hævn, men for at få et ordentligt liv, siger han. Jeg er blevet en sur, bitter mand, det erkender jeg, men man får, hvad man giver.