- At få den forhenværende formand for FN's Generalforsamling til at involvere sig i det her, giver os den forbindelse, fortsatte han.

- Det er en fantastisk mulighed, for det her er fantasi, og vi mangler involveringen i det virkelige liv. Vi behandler problematikker fra det virkelige liv, men der mangler en del i forhold til at være forbundet med den virkelige verden omkring os, forklarede Jan Fernandez-Villanueva.

Men i disse dage er det Jan Fernandez-Villanueva, der bestrider et topjob i FN. Eller i hvert fald i det rollespil, der skal forestille at fungere som verdensorganisationen. Spanske Jan Fernandez-Villanueva er konferencens generalsekretær, og han satte stor pris på besøget af den ældre, ægte FN-connaisseur:

Den erfarne politiker besøgte onsdag Nyborg Gymnasium for at sætte gang i MUNNY-konferencen anno 2018. Mogens Lykketoft fortalte om udfordringerne for og vigtigheden af FN. Som forhenværende udenrigsminister og formand for FN's Generalforsamling ved han, hvad det handler om.

MUNNY Model United Nations of Nyborg (MUNNY) er en tilbagevendende konference, hvor elever fra ind- og udland samles på Nyborg Gymnasium til en slags rollespil. Deltagerne repræsenterer forskellige lande, hvis interesser de skal varetage.Dette års deltagerliste er rekordlang. Den udgøres af 260 deltagere fra Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Spanien, Tyrkiet og Aserbajdsjan. Onsdag var der åbningsceremoni med taler fra borgmester Kenneth Muhs (V) og fhv. udenrigsminister og formand for FN's Generalforsamling, Mogens Lykketoft (S). MUNNY arrangeres af IB-linjen (International Baccalaureate), men eleverne står selv for planlægning og udførsel af konferencen. Denne gang står den på fra 31. januar til 4. februar.

Den ellers selvsikre 17-årige dreng syntes ramt af pludselig usikkerhed. Men underviser Stuart Noble beroligede ham med, at han bare skulle præsentere sig selv og sige, at han satte pris på besøget. Så det gjorde han.

Selv gik Jan Fernandez-Villanueva i gang med at forberede sig til MUNNY i april sidste år, da han fandt ud af, at han var blevet valgt som generalsekretær. Det er hans syvende deltagelse i en Model United Nations-konference, og denne gang står han med et øvre ansvar.

Han skal holde styr på, at alle komiteer fungerer og at folk involverer sig i debatterne, han skal lede debatten i Sikkerhedsrådet og han skal give de delegerede informationer, som de kan handle ud fra.

- Jeg organiserer for eksempel en krise, som landene skal forsøge at løse. Med al den stress, overraskelse og uforudsigelighed, det indebærer, fortæller Jan Fernandez-Villanueva.

Alle konferencens deltagere repræsenterer forskellige lande og har som opgave at varetage interesserne for deres eget land. Og muligheden for at prøve netop det koncept var faktisk en af årsagerne til, at Jan Fernandez-Villanueva flyttede til Østfyn for to et halvt år siden.

- Jeg har altid været interesseret i politik, og en af de store grunde til, at jeg kom til Nyborg, var MUNNY-konferencen. Siden første gang har jeg elsket rollespillet og det at prøve at repræsentere et land, siger Jan Fernandez- Villanueva, der bor på byens kostskole og går på gymnasiets IB-linje.