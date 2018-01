Han var ikke i tvivl, den erfarne Venstre-mand, da han før tid, og for et par år siden, forlod et åbent i samråd i Folketinget med daværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, (S). Hendes statsministerpost var på ingen måde i fare, der ville ikke komme mere ud af samrådet, men, som han sagde, da jeg småløb efter ham hen ad en af Christiansborgs lange gange:

- Nu har hun fået ridser i lakken, mere får vi ikke ud af det. Men det er også fint nok. Det sagde den nuværende opposition ikke efter samrådet med statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), om hans kendskab til kvotekonger og storfiskere. Men det kunne de såmænd lige så godt. For selvom Lars Løkke brugte sig selv fuldt ud, og selvom han til nærmest perfektion holdt både temperament og arrogance i ave og dermed fik især DF's stormløb mod sig til at løbe ud i det sand, Ib Poulsen lander fisk på i Stenbjerg, fik han alligevel smuds på, om ikke sig selv, men Løkkefonden, som han stiftede i 2012.

“ Når han har stået i sine værste storme - og det har han tit - har netop cykelturene med drengene og den uegennyttighed, der ligger i det, været med til at tegne et meget mere menneskeligt billede af Lars Løkke.

Og som han godt nok trak sig fra som formand, da han blev statsminister i 2015, for at overlade formandsposten til sin kone, men som alligevel er blevet synonym med Lars Løkke Rasmussen. Og indtil for kort tid siden et forbandet godt synonym for statsministeren.

For Løkkefonden er, med sin støtte til utilpassede drenge, der får hjælp til skolegang og et boost af den selvtillid, der er så vigtig i den alder, et godt projekt. Det er Løkkes eget projekt og når han har stået i sine værste storme - og det har han tit - har netop cykelturene med drengene og den uegennyttighed, der ligger i det, været med til at tegne et meget mere menneskeligt billede af Lars Løkke. Det er ham selv, der cykler landet rundt med en flok teenager-drenge, andre kan have svært ved at elske og lige præcis det har aftvunget respekt.

Med sagen om kvotekongerne og beskyldningerne om at nogle har kunnet købe sig til politisk indflydelse, er der smidt smuds på fonden. Der er rejst mistanker som, selvom de igen og igen blev tilbagevist af statsministeren, klæber fast til fonden. Nu handler den ikke bare om hjælp til drenge på kanten, men også om en mistanke om en genvej til politisk indflydelse.

Tilbage til Ib Poulsen. For under det halvanden time lange samråd var der bemærkelsesværdigt stille fra netop ham. Det er ellers ham, der i et tæt samarbejde med Socialdemokratiets Simon Kollerup har drevet den politiske sag om Løkke og kvotekongerne. Den journalistiske side har Ekstra Bladet stået for. Men så længe DF har været kritisk og holdt Lars Løkke ud i strakt arm, har sagen haft reelt politisk indhold, fordi DF udgør det flertal, der ville kunne give statsministeren problemer. Og det har Poulsen gjort, men på samrådet var han uendeligt spag og havde kun et spørgsmål, nemlig om Lars Løkke havde sms'et med storfisker John-Anker Hamernet Larsen.

Løkke svarede, at det havde han ikke som statsminister, men derudover ville han ikke fortælle, hvem han som privatperson sms'ede med. Samme model, som han også brugte til at besvare de øvrige spørgsmål: At det, der relaterede sig til hans virke som statsminister, ville han tale om. Mens han insisterede på at holde privatlivet privat og regeringens interne drøftelser bag den mur, et flertal i Folketinget har accepteret, at interne regeringsdrøftelser foregår bag.

Efterfølgende ville Ib Poulsen ikke sige andet end "ingen kommentarer", mens en sms på min telefon, fra DF-toppen, dømte Løkke som klar vinder af samrådet. Og så er der herfra ingen grund til at fare mere frem. DF ville ikke hjælpe Løkke, men hvis han selv kunne klare det, har partiet heller ingen interesse i at skubbe yderligere til ham.

Derfor blev Poulsens spage fremfærd modtaget med kyshånd. Arbejdet var gjort.