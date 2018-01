112

- Trekantbrand dækker over et spændende område i Danmark i stor udvikling, som brandvæsnet aktivt skal være en del af. Jeg glæder mig til det nye samarbejde med de seks ejerkommuner og kontakten til medarbejderne indenfor alle grene af beredskabet. Jeg glæder mig også til at dykke ned i de aktuelle udfordringer, som beredskabet står midt i og skabe varige fremadrettede løsninger sammen med alle de dedikerede medarbejdere og øvrige interessenter, oplyser Jarl Vagn hansen i pressemeddelelsen.

Formand for den fælles Beredskabskommission, Ib Kristensen, der også er Venstre-borgmester i Billund Kommune, ser også frem til samarbejdet.

- Jarl Vagn Hansen har 20 års ledelseserfaring og 20 års driftserfaring særligt indenfor brand- og redningsområdet. Han er vant til at have ansvaret for mange medarbejdere og et stort budget og kan samarbejde og forhandle på alle niveauer, udtaler Ib Kristensen i pressemeddelelsen.