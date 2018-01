Der var to måneders rabat at hente for den tidligere leder af bandegrupperingen Black Army, Mohammed Daabas, ved at anke sin byretsdom til landsretten.

Landsretten besluttede nemlig, at de otte måneders ubetinget fængsel, eksbandelederen var blevet idømt af Retten i Odense, var i overkanten, og derfor valgte landsdommerne at sætte straffen ned til seks måneders ubetinget fængsel.

Dem får han for sin deltagelse i et overfald på en 31-årig mand på Uno-X tankstation på Åsumvej i Odense. Det fandt sted den 8. marts 2017, hvor fire mænd overfaldt den 31-årige mand, fordi han ifølge anklagemyndigheden skulle have sagt noget dårligt om Daabas-familien.

De fire unge mænd blev i august 2017 idømt fængselsstraffe fra fem måneder til ét år og tre måneder, og dengang fik eksbandelederen otte måneders fængsel. Det var rettens opfattelse, at Mohammed Daabas havde beordret overfaldet, selv om han hele tiden har benægtet det.

Både i byretten og i landsretten mente hans forsvarer, advokat Mette Grith Stage, ikke, at hendes klient skulle have beordret overfaldet, for han havde travlt med at tale i telefon med sin gravide kone om ophængning af vasketøj.

Landsretten lagde dog til at grund, at Mohammed Daabas var skyldig ud fra en telefonsamtale mellem to andre personer.

- Jeg er ærgerlig over, at han ikke bliver frifundet. Efter min opfattelse var der ikke egentlige beviser på hans rolle, og han bliver alene dømt på en samtale mellem to andre personer, siger Mette Grith Stage.