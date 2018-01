Svendborgfirmaet Aagaard Kranz & Ziegler med 20 medarbejdere er gået konkurs, oplyser erhvervsmanden Jens Heimburger til Dagbladet Børsen. Til Fyns Amts Avis siger han, at han håber, at virksomheden kan reddes. Opdateret med interview

Svendborg: Tre år efter sydfynske arbejdspladser blev reddet i Aagaard Kranz & Ziegler, er smykkefirmaet gået konkurs. Det skriver Dagbladet Børsen. - Selskabet er konkurs og overgået til kurator. Jeg har lige været på virksomheden og orientere medarbejderne, siger erhvervsmanden Jens Heimburger til Børsen og peger blandt andet på et svagt julesalg som det afgørende for, at konkursen kommer netop nu. - Vi har afsøgt mulighederne for at afhænde selskabet og arbejdet intenst på det i hele januar. Men det er ikke lykkedes for os, siger han og oplyser, at han og de andre investorer har tabt i alt cirka 17 millioner kroner på det forgæves redningsforsøg.

Hårdt presset branche

Heimburger var en de sydfynske erhvervsfolk som i 2015 trådte til, da smykkefirmaet i første omgang gik konkurs. Sammen med Mads Kjær, Jesper Tastesen og Thomas Tolstrup Hansen købte de resterne af det daværende konkursbo og kørte Svendborg-virksomheden videre. Og det første regnskab var også positivt. - Vi gik ind i det, fordi det var en virksomhed i vores eget nabolag, og fordi vi troede på, at vi kunne lave en turn over. På det tidspunkt havde virksomheden allerede tabt 100 millioner kroner.

- I de tre år, der er gået, har vi løbende støttet med ny kapital. Så sent som for et halvt år siden. Men nu vil vi ikke mere, siger han.

Årsagen skal efter hans mening findes i en generelt presset branche.

- Over halvdelen af branchen tjener ikke penge på det, når vi kigger på de tilgængelige regnskaber, siger Jens Heimburger.

- Vi fik desuden en vanskelig case, som var stærkt modepræget, med i købet den gang. Det har også kostet.

Håb om salg