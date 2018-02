Spisested

Dit Festhus åbner i de lokaler ved Vejle Landevej, hvor Esso Taverna og senest LR Selskabslokaler lå. Der vil blive serveret dansk mad samt udlejes til fester.

Bredstruplund: Snart vil der atter dufte af mad i de lokaler, der engang husede Taverna ved Esso-tanken. Cafeteriet ud til Vejle Landevej har senest været brugt til udlejning af festlokaler, men nu skal der ligeledes serveres mad på stedet. - Vi bliver et spisested med dansk mad, hvor der serveres stegt flæsk om onsdagen, spareribs fredag, dagens ret tirsdag og tirsdag samt frokostbuffet om søndagen. Og om lørdagen kan man så leje festlokalerne, hvor vi står for maden til festen, forklarer Simon Jensen, der er kok og en af forpagterne af Dit Festhus, som stedet kommer til at hedde. Fra Taverna til Dit Festhus Tidligere lå der en Esso-tank på stedet, og det var i den forbindelse, at der ligeledes lå et cafeteria under navnet "Taverna".



Men da motorvejen åbnede, mistede landevejen meget trafik, og det gik ud over cafeteriet.



Senest er stedet blevet brugt som festlokaler, og der er da også plads til 300 gæster.



Det vil der også fortsat være, men nu åbner stedet også som et spisested i hverdagene, hvor der serveres dansk mad. Desuden vil der om søndagen være frokostbuffet.



Dit Festhus åbner onsdag den 14. februar. Onsdag den 14. februar åbnes dørene, og det bliver med stegt flæsk og gammeldags æblekage på menuen. - Vi har da travlt med at få gjort klar til åbningen, men det skal vi nu sagtens nå. Meget er stort set klart i forvejen. Toiletterne er nyrenoverede, og her er et fint køkken, men der skal da repareres nogle ting og shines op visse steder. Blandt andet udenfor, siger Camilla Schultz Lysen, der er den anden af to forpagtere.

Kørte forbi

Camilla Schultz Lysen er i forvejen forpagter af Smidstrup Forsamlingshus, og det fortsætter hun med at være. - Det går så godt i Smidstrup, at vi manglede et større køkken, og en dag kørte jeg forbi stedet her og tænkte, at her måtte der da være et stort køkken. Og det må man sige, at her er. Så gik det slag i slag, og sammen med Simon (Camillas svoger, red.) endte det med, at vi tænkte, at vi åbner på stedet. Selskabslokalerne er store og meget brugbare, og det giver os ekstra mange muligheder. Smidstrup Forsamlingshus er dels meget mindre, og dels går det så godt, at det er svært at følge med alle reservationerne, siger hun.

