Otterup: Traditionen tro kan fastelavnstøjet findes frem hos børn og unge, når kattens slås af tønden på torvet i Otterup lørdag den 10. februar klokken 11. Det er Otterup Handelsforening, som holder arrangementet, men det er de lokale spejdere, som har sørget for at sætte rafter op til fire tønder.

- Det er dejligt at kunne give den her gamle tradition videre. For den er ved at glide længere og længere ud. Jeg synes ikke, at vi må glemme den, siger Jane Nordberg Larsen, medlem af Otterup Handelsforening og en af tovholderne på dagen.

For at gøre det så retfærdigt som muligt, når bunden bliver slået ud, og børnene efter først til mølle-princippet kan gå på rov i slikmekkaet, har hver tønde fået tildelt en bestemt aldersgruppe. En af tønderne er for de 0-5-årige, en er for aldersgruppen 6-8 år, en for 9-10 år og en for 10-12 år. Desuden vinder den klovn, prinsesse eller supermand, som slår tønden ned, en gevinst.

Det er også en god idé at gøre lidt ud af udklædningsdragten, for de bedste kostumer inden for tre kategorier bliver også hædret med en gevinst. Det er den uhyggeligste, den sjoveste og den smukkeste.

Derudover kommer alle til at gå derfra med et sukkersmil på læben, når tøndeslagningen er færdig. Arrangementet sluttes nemlig af med, at der bliver givet flødeboller til alle.