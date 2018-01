Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kom onsdag sundhedspersonale landet over i møde, da hun satte ind med en række tiltag for at rette op på mistilliden mellem de ansatte i sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Med udspillet kan et ankenævn for tilsynsafgørelser være på vej for at styrke retssikkerheden for læger, sygeplejersker og andre i sundhedssektoren, ligesom også en ekstern gennemgang af politianmeldelserne fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal vise, om der skal ændres i praksis eller lovgivning.

De otte tiltag Ankenævn for tilsynsafgørelserMinisteriet vil undersøge, om der kan oprettes et nævn til at håndtere klager fra læger, sygeplejersker og andre i sundhedsvæsenet over tilsynsafgørelser, der er særligt indgribende.



Uvildig vurdering af politianmeldelser



En ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser i 2017 skal vise, om der bør ske ændringer i praksis eller lovgivning.



Styrket kommunikation og læring



Ministeriet vil undersøge, om der kan oprettes et udvalg bestående af personer fra faglige organisationer, som skal drøfte læring af tilsynssanktioner og politianmeldelser.



Større fokus på læring



En ændring i resultatkontrakten skal give Styrelsen for Patientsikkerhed større fokus på læring.



Større læring fra utilsigtede hændelser



En række initiativer skal give større læring fra utilsigtede hændelser, som indberettes i sundhedsvæsenet og af styrelsen.



Fokus på organisatorisk ansvar



Styrelsen skal i tilsynsarbejdet have fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.



Fremrykket evaluering



Evalueringen af de nye tilsynssanktioner, som blev vedtaget ved lov i sommeren 2016, skal fremrykkes.



Arbejdsgrupper



To nye arbejdsgrupper skal komme med forslag til ændringer af reglerne om journalføring samt til instrukser, som skal sikre klar ansvarsfordeling mellem sundhedspersonerne og deres ledelse.

Styrelsen har længe været lagt for had, fordi den ifølge læger, sygeplejersker og tandlæger har for stort fokus på at jagte og straffe enkeltpersoner uden at tage højde for arbejdsbetingelserne i den travle hverdag på blandt andet sygehusene. Omkring hver tredje af landets 30.000 læger har skrevet under på et mistillidsvotum til styrelsen, som blev fulgt op af 1700 tandlæger.

Fredag falder afgørelsen ved Retten i Odense en sag fra Odense Universitetshospital, hvor en en overlæge er tiltalt og risikerer bøde for grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med, at en 42-årig alkoholiker og stofmisbruger døde som patient på hospitalet efter en stor dosis metadon. Overlægen nægter sig skyldig og mener, han har prioriteret de dårligste patienter først og fulgt OUH's retningslinjer, som blev brugt til at vurdere patienten stabil. En sygeplejerske har erkendt at have overtrådt autorisationsloven i forbindelse med dødsfaldet og har accepteret at betale en bøde på 15.000 kroner. Hun arbejder fortsat på OUH, der oplyser, at hendes nuværende afdelingsledelse er vidende om den verserende sag og har fuld tillid til hende.

Sagen, der af Lægeforeningen betegnes som principiel, har atter skabt vrede og frustration hos lægerne, der for alvor kom på banen efter den såkaldte Svendborgsag. Her blev en yngre læge idømt bøde af landretten for grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en mandlig sukkersygepatient, som senere døde. Hun blev straffet efter samme bestemmelse i autorisationsloven, som også overlægen fra OUH er tiltalt efter.

Reaktionen fra læger landet over kom i form af #detkuhaværetmig-kampagnen, hvor tusindvis af læger på de sociale medier gav udtryk for, at de ofte stod i samme situation, hvor journalisering må vente af hensyn til akutte patienter. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at sagen fra Svendborg skal for Højesteret.