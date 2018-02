Nordfyn: Samtlige frivillige, som på den ene eller anden måde hjælper flygtninge med at blive integreret i Danmark og Nordfyns Kommune, er inviteret til dialogmøde på Tingstedet i Søndersø. Mødet er berammet til torsdag 1. februar.

Under mødet er formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen (S) vært for et par timer med dialog, information og hyggeligt samvær.

- Frivilligheden slår i øjeblikket igennem på rigtig mange områder, også når det gælder at integrere flygtninge.

- Vi ved, at det at være integreret på arbejdsmarkedet ofte også fører til integration i andre sammenhænge. Det er vores frivillige rigtig gode til at understøtte, og det vil vi gerne anerkende, fremhæver Kim Johansen. De frivillige vil møde en lokal virksomhed, CrH Concrete A/S, Søndersø, som har ansat flere flygtninge og ad den vej hjulpet dem i selvforsørgelse. De vil også møde en af de flygtninge, der har fået job på virksomheden. Deltagerne skal også drøfte, hvordan de frivillige, virksomheder og kommune i fællesskab kan understøtte, at endnu flere flygtninge finder fodfæste på arbejdsmarkedet./EXP