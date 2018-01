Cirka midtvejs i årets udgave af H.C. Andersen Festivals - helt præcis torsdag den 23. august - vil nogle fynske elever bliver glade. De vil nemlig blive kåret som vindere af en konkurrence kaldet "De Eventyrlige Lege" med 10.000 kroner i førstepræmie.

Konkurrencen er delt i to: For skoleelever (7.-10. klasse) og for ungdomsuddannelser. Der vil blive kåret en vinder i begge kategorier, som altså belønnes med 10.000 kroner hver. Der er også anden- og tredjepræmier i begge kategorier på 7000 og 5000 kroner.

Sådan kan I deltage Konkurrencen "De Eventyrlige Lege" er for 7.-10.-klasser og for alle ungdomsuddannelser.Man kan deltage med film, musik, dans, drama (længde: max 3 minutter pr. bidrag).



Tekster - noveller, eventyr, digte, fortællinger, essays mv. (længde: max tre normalsider pr. bidrag).



Billeder og fotos, skulpturer, tegninger, klip og malerier.



Sidste frist for indsendelse af projekter er mandag 9. april 2018. Man kan sende billeder, film og tekster til



Film skal uploades på Youtube, og linket til filmen skal vedlægges mailen. Billedkunst og skulpturer sendes til H.C. Andersen Fonden/Uddannelse, Albani Torv 6, 5000 Odense C.



Fornavn og efternavn på bidragyderne samt navn på klasse og skole skal fremgå af indsendelsen. Alle bidragydere belønnes med H.C. Andersen Fondens eventyrnål.



Konkurrencen går i al sin enkelhed ud på at levere en kreativ nytænkning af eventyret "Den Grimme Ælling". Det være sig i form af film, musik, dans, tekster, malerier, skulpturer eller noget helt syvende.

Det er H.C. Andersen Fonden og H.C. Andersen Festivals, der står bag konkurrencen, og for fondens vedkommende er "De Eventyrlige Lege" et udtryk for, at man ud over de to andre hovedspor for Andersen-satsningen, forskning og turisme, har uddannelse som et tredje hovedspor.