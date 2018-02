- Vi har en god dialog med NCC derude i forhold til, de kører meget jord ud på vejen (fra grusgraven på Assensvej, red .). Det er os som vejejere, der skal sørge for, den er holdt i god og forsvarlig stand. Jorden bliver smattet, når det regner, siger hun om den megen sand, de mange lastbiler ind og ud til grusgraven taber.

Kommunal vej Stykket af Assensvej ind mod Odense Kommune, hvor Brylle Grusgrav ligger, er kommunal vej.Det betyder, at det er Assens Kommune, der har ansvaret for, at vejen er i en ordentlig stand og farbar. Der er godt 1000 kilometer kommunal vej i hele Assens Kommune.

Det skyldes, at der ligger sand og sten på det kommunale stykke af Assensvej ind mod rundkørslen til Tommerup/Borreby, når lastbilerne kører til og fra Brylle Grusgrav, som på hverdage frekventeres af flere lastbiler.

Brylle: Det er svært at se vejstriberne, og af og til kunne det ligne sand fra Sahara på vejbanen.

Førhen gjorde NCC det, at virksomheden fejede vejen to gange om dagen, nævner Jane Christine Willander. Men det er blevet fordoblet.

- De er begyndt på, at de fejer fire gange om dagen, siger Jane Christine Willander.

- Vores aftale med dem er, at de forlænger deres eget stykke vej, der er på deres egen matrikel, siger Jane Christine Willander desuden.

Det er det stykke, der går fra Humlekrogen (en sidevej til Assensvej) og så ind til selve grusgraven. Det er bare en grusvej i dag. Både rensning og asfaltering er på NCC's regning, oplyser Jane Christine Willander.

- Problemet er, de ikke når at få kørt jorden af, før de kommer ud på vores vej; kommunevej, fortæller hun.

- Vi har også sagt til dem, at de måske skal overveje at feje deres egen asfalt på deres egen matrikel. Problemet er, at hvis der ligger en masse jord der, så tager de det jo bare med, bemærker Jane Kristine Welander.

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med en bilejer, som fik svinet sin bil netop på vejstykket så meget, at den ikke kunne renses ordentligt efterfølgende. Men bilejeren fortæller, at det har NCC nu indvilget i at gøre.