Fyens Stiftstidendes journalist kørte med fhv. udenrigsminister og formand for FN's Generalforsamling, Mogens Lykketoft (S), da han havde deltaget i åbningen af MUNNY-konferencen på Nyborg Gymnasium. Her fortalte han, at han føler en forpligtelse til at give sine erfaringer fra FN videre.