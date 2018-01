Bevillingsnævnet i Middelfart fastholder beslutningen om, at Bubbas Bar & Natklub kun må holde åbent til klokken tre om natten og ikke må lukke unge under 18 år ind.

Middelfart: Bubbas Bar & Natklub i Østergade i Middelfart får hverken ønsket om at holde åbent til klokken fem om natten eller ønsket om at lukke unge under 18 år ind opfyldt. Det ligger fast efter ugens møde i bevillingsnævnet, hvor det blev besluttet at gøre stedets midlertidige tilladelser fra den 30. november 2017 permanente. Det betyder, at Bubbas nu har fået en fireårig alkoholbevilling, mens natbevillingen gælder de næste tre måneder.

Hvorfor siger i nej til en 5-bevilling og ønsket om at lukke unge under 18 år ind?

- Vi mener stadig, der er så stort et personsammen fald med det Bubbas, som ikke kunne overholde reglerne, og det nuværende. Vi kan heller ikke se, at konceptet er anderledes i dag. Når Bubbas i deres ansøgning til os skriver, at de vil drive et sted for det modne publikum, stemmer det ikke overens med de næsten udelukkende unge gæster, vi igen ser på stedet, forklarer formanden for bevillingsnævnet borgmester Johannes Lundsfryd (S).

Normalvis gives natbevillinger over flere år, hvorfor får Bubbas nu én på kun tre måneder?

- Bubbas har været gode til at følge reglerne i december. Men vi vil gerne holde øje med, om stedet fortsat holder sig fra at lukke unge under 18 år ind og overholder støjkrav, kravene om tv-overvågning og de andre ting, nævnet har stillet som krav, siger Johannes Lundsfryd (S), der dog ikke vil afvise, at Bubbas på sigt vil kunne få sine ønsker opfyldt.

- Nu må vi se, hvordan tingene udvikler sig på natklubben her i foråret, siger han.