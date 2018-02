25 virksomheder viser deres produkter frem, når afslutningen på et seks-årigt forskningsprojekt inden for velfærdsteknologi i dag markeres på SDU.

En patientkuffert til KOL-patienter, så de kan overvåge deres behandling og holde kontakt til sygehuset via video, eller interaktive træningsfliser der giver ældre mennesker bedre balance og stærkere ben. Det er blot nogle af de produkter, som er kommet ud af et seksårigt forskningsprojekt. Projektet er et samarbejde mellem virksomheder, forskere på SDU, OUH, DTU samt Københavns- og Aalborg Universitet. Forskningssamarbejdet, der har haft fokus på sundheds- og velfærdsteknologi, begyndte i 2012, og torsdag gøres resultaterne op med en afslutningskonference på SDU.

“ - Vi har hjulpet med at lave beviset for, at produktet virker, og nu er det solgt til en stribe danske kommuner. Uffe Kock Wiil, professor og forskningsleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

- Det er den event, hvor vi gør status og præsenterer så mange projekter som muligt, siger Uffe Kock Wiil, der er professor og forskningsleder ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet.

Udviklingen af træningsfliserne fra Entertainment Robotics begyndte på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for flere år siden, inden det rykkede til DTU. Men folkene på SDU har blandt andet hjulpet virksomheden med at skaffe evidens for, at fliserne rent faktisk virker. Noget der er helt afgørende, hvis et produkt skal finde vej ind i sundhedssektoren.

- Produktet, der kan hjælpe ældre, var i princippet færdigudviklet, da det kom ind til os. Men vi har hjulpet med at lave beviset for, at det virker, og nu er det solgt til en stribe danske kommuner, siger forskningslederen, der kan se frem til, at omkring 190 sundhedsfaglige, forskere samt repræsentanter fra virksomhederne dukker op til konferencen.

Målet har været at udvikle ny teknologi, som kan være med til at aflaste sundhedsvæsenet. Teknologi som kan hjælpe patienterne og skabe færre og kortere hospitalsophold.

- Mange vil hellere være hjemme og i virkeligheden mere gavn af at være hjemme i stedet for at være på sygehuset, og når det hel er slut, har vi lavet forskning, der har skabt omkring 50 nye produkter inden for sektoren, siger Uffe Kock Wiil.

Projektet fortsætter officielt frem til udgangen af februar. Men ved den sensste opgørelse, der blev lavet i begyndelsen af 2017, var 23 produkter meldt klar. Af dem er der 13 produkter, som allerede er taget i brug i sundhedsvæsenet.

Oprindeligt var der tale om en investering på 190 millioner kroner - penge der blandt andet er kommet fra Innovationsfonden og Syddansk Vækstforum.

- Men i praksis er vi langt over 300 millioner kroner. Det skyldes, at de virksomheder, som vi har samarbejdet med, har brugt flere midler på at udvikle nye produkter. Så vi er nået langt over det, vi egentligt havde satset på. Samtidig har vi været ret gode til at finde eksterne forskningsmidler ved offentlige og private fonde, og det har givet anledning til mange nye aktiviteter, siger Uffe Kock Wiil, der officielt lukker projektet ned med udgangen af februar.

- Det har været en spændende rejse, hvor vi hele tiden er blevet klogere hen ad vejen. Vi er blevet langt bedre til at finde ud af, hvad der skal til, og hvilke metoder der giver succes, når man skal udvikle produkter til sundhedsektoren.

Arrangementet, der finder sted omkring Campustorvet, begynder klokken 9.30, og det hele lukker ned igen klokken 16.30. I løbet af dagen vil der være foredrag og oplæg fra en række internationale eksperter inden for udviklingen af sundhedsteknologiske løsninger.