Filmanmeldelse

Filmnørder er et mærkværdigt folkefærd. Hvad i al verden får begejstrede entusiaster til, langt fra den etablerede filmkritiks gode smag, at dyrke håndplukkede værker i et lukket og indforstået fællesskab? At hylde udvalgte films manglende kvaliteter eller særprægede udtryk? Det oplagte svar er samhørighed. Subkulturen finder noget at være fælles om. Og som et ekstra lag oven på værket, vokser en kultstatus, som forstærkes af de passionerede tilhængernes vedholdende dyrkelse af filmenes mere eller mindre tvivlsomme kvaliteter. Uden hensyntagen til hvor filmhistorien så ellers har placeret disse forbigåede værker.

Helt uventet skriver midnatsklassikere som John Waters "Pink Flamingos", George A. Romeros "De levende døde" eller Jim Sharmans "The Rocky Horror Picture Show" deres helt egen filmhistorie, når værkerne entusiastisk dyrkes af nørder, der klæder sig ud og kender hver eneste replik og bevægelse. Kultklassikere defineres nemlig ikke af filmene selv, men også af deres dedikerede følge, som finder fællesskab i noget, der placerer sig i kulturens randområde og den gode smag sædvanligvis ikke ville værdige et blik.

Der findes nyere film, der åbenlyst sigter mod dette fællesskab. "Sharknado"- og "Birdemic"-filmene er som skræddersyede til kultdyrkelse, men fejler fordi de fremstår for selvbevidste og uden den særlige, uhåndgribelige aura, der hører til en ægte kultdyrket B-film. "Kult er ikke noget man skaber. Det er noget man bliver", har instruktøren John Waters sagt og har her en vigtig pointe, som understreger, hvorfor man simpelthen ikke kan spekulere i at skabe filmisk skrammel for kultpublikummet.