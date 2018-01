1

Konflikten begyndte for alvor efter den såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre læge i august 2017 blev dømt i landsretten for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient, som senere døde. Centralt i den sag står det forhold, at lægen ikke journalførte en besked (ordination) til en sygeplejerske om at måle patientens blodsukker. Sagen fik tusindvis af læger til at forene sig i kampagnen DetKuHaveVæretMig med hovedbudskabet, at mundtlige ordinationer, som ikke journalføres, er normal klinisk praksis i en travl hverdag.