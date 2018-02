Her er den dramatiske historie om dengang, et lille propelfly styrtede ned i Haastrup 1. juli 1968 om aftenen.

Peder Juul (lillebror til Mogens Juul, Jordløsevej) fortæller om en fin sommeraften, hvor der blev spillet fodbold på sportspladsen. Pludselig blev knægtene opmærksomme på et lille propelfly, der kom højt hen over dem. De var vant til, at godsejeren på Steensgaard af og til fløj over byen, så det var der ikke noget usædvanligt i. Det, der fangede, var, at motoren kørte ujævnt og til sidst gik helt i stå. Den fortsatte med at svæve, og den havde retning mod Trebjerg. De kunne også høre, at piloten forgæves forsøgte at starte motoren. Så forsvandt maskinen ud af syne. Drengene sprang på cyklerne for at se, hvor den blev af. Peder kørte nu hurtigt hjem, det var lidt for spændende. Kort tid efter hørte han ambulancen.

Her er et foto af en 13-årig pige, Hanne, og hendes far, fabrikant Iver Häggman.

Iver Häggman blev pludselig klar over, at noget forfærdeligt var ved at ske. Han så nemlig, at den røde benzin sprøjtede op på forruden, da var det allerede løbet ud på gulvet. Det vil sige, at der var en defekt benzinledning, og at der var tabt omkring 20 liter kort før styrtet. Under nedstyrtningen ramte flyet nogle elektriske ledninger, og hele byen blev oplyst af et mægtigt glimt som følge af kortslutningen. Alt lys i omegnen forsvandt. Falck-Zonen fra Faaborg sendte alt disponibelt mandskab. Man var forberedt på en eksplosionsbrand.

Det var et tosædet fynsk sportsfly, som styrtede ned og smadredes totalt midt i Haastrup - kun 200 m fra landsbyens gamle kirke, det vil sige lige midt i den gamle smedjes baghave. Maskinen kom fra Schweiz, men havde mellemlandet i Mönchengladbach i Tyskland for at tanke.

Oppe hos lærer Andersen i Pilekrogen sad man og så fjernsyn. Per, den ene søn, som jeg har talt med, huskede, at de så Jaques Cousteau på tv, noget med hajer, mener han, men pludselig forsvandt strømmen.

Piloten bevarede fuldstændig roen, bad sin 13-årige datter, Hanne, om at holde godt fast, mens han forsøgte at finde det rigtige sted at lande. Han havde udset sig en mark, men den hældede for meget nedad, og så var den for kort. Maskinen brækkede over på midten. Cockpittet gik i jorden og blev trykket sammen. Vinger og landingsstel blev slynget bort.

Flere beboere strømmede omgående til nedstyrtningsstedet og forsøgte at hjælpe de to ombordværende personer fri. Piloten lå under maskinen og kom ud, før redningsmandskabet nåede frem. Han havde en flænge i panden og blødte meget. Hans datter var ligeledes begravet under vraget. De tililende kunne se hende, men allerede på dette tidspunkt kunne de se, at hun var hårdt kvæstet. Dyrlæge Jessen, som boede lige overfor, ydede førstehjælp til faderen, og hjalp til med at få Hanne ud fra vraget.

Hanne kom straks på sygehuset i Faaborg, men hun blev ret hurtigt sendt videre til Odense Sygehus. Hun havde fået kraniebrud, der blev fjernet en blodansamling, men dette bevirkede, at hun stadig skal tage medicin for epilepsi. Hun havde også flækket to nakkehvirvler, som skulle gro sammen af sig selv. Hun lå i en måned med hovedet nedad. I alt var hun indlagt i to måneder. Både Iver Häggman og Hanne fortsatte med flyvningen efter episoden.